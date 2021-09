Conduite dangereuse : Mahrez face à justice britannique

La star de l’équipe nationale Riyad Mahrez a été condamné une nouvelle fois par la justice britannique pour excès de vitesse sur l’autoroute, a rapporté le journal The Sun ce vendredi 9 septembre. Une suspension de permis de presque deux mois (56 jours) ainsi qu’une amende de 2500 livres a été imposé au footballeur algérien qui n’a pas respecté les limitations de vitesse.

Selon le média susmentionné, l’attaquant de Manchester City s’est fait flasher en mai 2020 sur une autoroute entrain de conduire son Audi RS6 à 120 mph (193 km/h) alors que la vitesse était limité à 70 mph (113 km/h). Riyad Mahrez a plaidé coupable en novembre 2020 et a été condamné le 3 juillet dernier par les magistrats du Staffordshire.

Cependant, ce n’est pas la première fois que Riyad Mahrez est rattrapé par une affaire d’excès de vitesse. Le journal britannique The Sun a précisé que l’ailier algérien avait déjà été lourdement sanctionné en 2016, lorsqu’il évoluait à Leicester. À cette époque, Riyad Mahrez a été condamné à une amende de 900 livres et à six mois d’interdiction de conduire pour avoir roulé à 77 mph (124 km/h) au lieu de 50 mph (80 km/h).

La vie privée de Mahrez suscite beaucoup d’intérêt

En effet, la vie privée de la star du football a déjà fait le buzz sur les réseaux sociaux et pages de Facebook algériennes. Il y a quelques mois, une photo de Riayd Mahrez entrain d’embrasser sa copine d’origine britannique a créé une polémique parmi certains Algériens ayant osé se mêler de la vie privée du footballeur et lui donner des leçons de morale.

En évoquant des arguments infondés et dénués de tout sens critique, certains internautes confondent entre le football, la vie privés, l’Islam et les traditions. Pour eux le geste de Riyad Mahrez entrain d’embrasser sa copine lors de leur vacance à Myconos, une ile grecque « n’honore pas l’Algérie ». Cependant, d’autres ont défendu la star du championnat anglais en affirmant que ce dernier ne doit être critiqué et jugé que par rapport à ses performances footballistiques.