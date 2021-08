Incendies en Algérie : Said Chengriha rend hommage aux martyres

Les incendies meurtriers ayant frappés la wilaya de Tizi-Ouzou ont nécessité non seulement l’intervention des éléments de la protection civile, mais aussi celle des soldats de l’Armée Nationale Populaire (ANP). Le bilan communiqué fait état de plus de 69 morts entre civils et militaires.

À cet effet, le Général de Corps d’Armée Saïd CHANEGRIHA, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, a rendu hommage à 26 martyrs, morts lors des opérations d’extinction des feux de forêts dans les wilayas de Tizi-Ouzou et Bejaïa.

La cérémonie d’adieu a été organisé ce samedi 14 aout au niveau de l’Hôpital Central de l’Armée à Aïn Naâdja. Et ce, avant le transfert des dépouilles vers leurs régions d’origine à travers les différentes wilayas, où ils seront inhumés avec les honneurs militaires.

Ainsi les mêmes adieux ont été réservés pour 07 martyrs au niveau de l’Hôpital Régional de l’Armée de Constantine en 5° Région Militaire.

Le ministère de la Défense nationale réagit

Face à cette tragédie que vit l’Algérie, Le Général de Corps d’Armée Saïd CHANEGRIHA a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes. « Suite à cette triste épreuve qui a frappé notre Nation et qui a causé la perte d’un nombre des meilleurs de ses fils durant la lutte contre ces incendies criminels, Monsieur le Général de Corps d’Armée a réitéré sa profonde compassion et sa solidarité avec les familles des victimes et partage leurs peine et chagrin dans cette douloureuse épreuve, réitérant ses sincères condoléances”, a indiqué le communiqué du MDN.

Ainsi les actions caritatives menées par les Algériens au profit des sinistrés, ont été largement saluées. “Aussi Monsieur le Général de Corps d’Armée a présenté ses remerciements et a exprimé toute sa considération pour l’élan de solidarité et les sentiments de compassion montrés par le peuple algérien” ajoute la même source.