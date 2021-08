Incendie en Algérie : Le message de Djamel Belmadi

Aucune personne ne peut rester indifférente et insensible face aux évènements tragiques que connait l’Algérie depuis lundi 9 aout. Des stars de football, de cinéma et de littérature ont réagi avec des post émouvants sur les réseaux sociaux.

Hier 12 aout, c’est l’entraineur des Verts qui a adressé un message de soutien et d’encouragement aux Algériens profondément touchés par le drame qui a frappé plusieurs Wilayas du pays. Djamel Belmadi a choisi le site de la Fédération algérienne de football (FAF) pour exprimer ses messages de soutien et de condoléance à toutes les victimes des incendies.

« Étant très affecté, je m’incline à la mémoire de tous ceux que nous avons perdu et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Comme je prie Dieu de donner le courage nécessaire à tous ceux, affectés dans leur chair, pour surpasser cette dure épreuve »

« Le ministre du bonheur » comme aime l’appeler les Algériens, a tenu à saluer la solidarité symbolique et l’énorme soutien qu’apporte les citoyens aux victimes et rescapés des incendies. Ainsi, il a adressé des messages d’encouragements aux éléments de la protection civils, aux soldats de l’ANP et gardes-forestiers qui ont risqué leurs vies pour sauver celles des autres.

Djamel Belmadi appel les Algériens à se munir de sagesse

« J’appelle également à la sagesse, en de pareilles situations, afin d’éviter les dépassements et les divisions qui ne travaillent aucunement l’intérêt suprême de notre Algérie. » c’est avec ses mots que le sélectionneur de l’équipe nationale de football s’est exprimé sur l’affaire du jeune Djamel Bensmail.

Comme toutes les autres personnalités, Djamel Belmadi a appelé les Algériens à se munir de sagesse et de calme » afin d’éviter les divisions et les dissensions aux seins des citoyens de ce même pays, et en cette période particulièrement difficile ».