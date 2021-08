Voyages en Tunisie : Nouvelles conditions d’entrée pour les Algériens

Connu comme activité économique incontournable en Tunisie, le secteur du Tourisme a été fortement impacté par les répercussions de la pandémie. Le Trésor public se base principalement sur les revenus du tourisme, raison pour laquelle l’État tunisien a été obligé de procéder à la réouverture de ses frontières.

Cependant, cette décision n’a fait qu’aggraver la situation sanitaire. En effet, 167 décès ont été enregistré en Tunisie en l’espace de 7 jours malgré les innombrables aides médicales dont le pays a bénéficié de la part de ses voisins comme l’Algérie

La détérioration de la situation a poussé La Tunisie a annoncé une série de mesures dans le cadre du durcissement des mesures préventives. Il s’agit de la mise en place de nouvelles conditions d’accès à son territoire depuis le 1er juillet dernier. Étant donnée que c’est la destination préférée des Algériens, comment ces derniers vont s’adapter a ces nouvelles mesures ?

Quelle sont les nouvelles conditions d’entrée au territoire tunisien ?

L’information a été annoncée aujourd’hui 6 aout par la compagnie aérienne Tunisair via sa page Facebook. Il s’agit en effet d’imposer un auto-confinement de 7 jours à tous les voyageurs entrant en Tunisie y compris les Algériens.

Selon la même compagnie, cette disposition s’applique avec effet immédiat et jusqu’au 14 août a tous les voyageurs quelle que soit leur nationalité et leur statut vaccinal, autrement dit les passagers vaccinés ne seront pas épargnés. Outre la quarantaine de sept jours, la compagnie Tunisair a indiqué qu’un test PCR négatif de moins de 72 h est exigé, tout en indiquant que les tests rapides (antigéniques et salivaires) seront refusé. Enfin, « un échantillon de passagers désignés aléatoirement sont soumis à un test rapide à l’arrivée » ajoute la même source.