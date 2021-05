81 détenus d’opinion passeront l’Aid el Fitr loin de leurs familles

Ils sont des jeunes chômeurs ou étudiants, mais aussi des journalistes, des militants et même des ex-parlementaires. Plus de 80 Algériens sont incarcérés pour des faits liés au Hirak, mouvement pro démocratique qui s’est déclenché le 22 février 2019. Ils sont donc plus de 80 à devoir passer la fête de l’Aïd El Fitr, censée être réunificatrice, loin de chez eux, de leurs familles et de leurs proches, dans des prisons au quatre coins du pays.

Selon la liste mise à jour hier mercredi, le 12 mai 2021, par le CNLD, comité national pour la libération des détenus, 81 détenus d’opinion croupissent dans différentes prisons du pays. 41 de ces détenus concernent la wilaya d’Alger, selon la même liste du CNLD.

L’ONU s’inquiète

Plusieurs détenus ont été relâchés après avoir été arrêtés pendant les marches ou les rassemblements, toutefois, à l’approche des élections législatives, un véritable vent de répression commence à se faire sentir. Pendant les dernières semaines, plusieurs condamnations ont été prononcées à l’encontre de plusieurs figures de la lutte pour les libertés et la démocratie.

Le Docteur Amira Bouraoui, connue pour être une figure centrale du mouvement Barakat qui s’est opposé au 4ᵉ mandat du président déchu Abdelaziz Bouteflika, a été condamnée le 4 mai dernier à deux ans de prison ferme pour “atteinte à la personne du Président de la République”, un “outrage à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions” et une “diffusion d’informations susceptibles de porter atteinte à l’ordre public”.

L’ONU s’est même montré « de plus en plus préoccupée » par la situation en Algérie. Elle estime que certains droits fondamentaux, ceux liés à la liberté d’opinion et à la réunion pacifique ont été bafoués. « Nous demandons instamment aux autorités algériennes de cesser de recourir à la violence pour disperser les manifestations pacifiques et de mettre fin aux arrestations arbitraires et aux détentions de personnes ayant exercé leurs droits à la liberté d’opinion, d’expression et de réunion pacifique », a indiqué Rupert Colville, un porte-parole du Haut Commissariat.

Liste des détenus d’opinion en Algérie selon la CNLD