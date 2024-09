Aide française à l’Algérie : la députée Sarah Knafo avance de faux chiffres

Depuis quelques jours, une rumeur fait l’objet de débats intenses entre l’Algérie et la France. Tout a commencé avec la déclaration de Sarah Knafo, la conseillère d’Eric Zemmour, lors de son intervention à l’émission « Les Grandes Gueules » sur RMC.

Lors de son passage, elle a affirmé que la France aurait accordé une aide financière de 800 millions d’euros à l’Algérie, sans contrepartie. Or, ces allégations ne révèlent pas de la réalité économique, car aucune preuve ne justifie le chiffre avancé.

Les propos de Sarah Knafo ont rapidement fait le tour des médias, et ont suscité de vives contestations.

La fausse déclaration de Sarah Knafo fait polémique

En effet, ce n’est pas la première fois que Sarah Knafo évoque cette fausse information. La députée européenne s’est exprimé sur la question sur son compte X, où elle a publié en mai dernier » Comment peut-on donner 800 millions d’euros d’aide au développement à l’Algérie chaque année, alors qu’elle refuse de reprendre ses clandestins qui sont parfois des bombes sur pattes ? ». Une déclaration qui a alimenté les discours quant à la coopération franco-algérienne.

Toutefois, plusieurs médias soulignent l’absence des preuves et démontrent qu’il s’agit d’une déclaration infondée. Car l’Algérie n’a, en effet, jamais bénéficié d’une telle somme ou d’une aide de cet ordre de la part de l’État français.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa pour la France : nouvelle opportunité pour les entrepreneurs et professionnels libéraux

Par ailleurs, les deux nations collaborent sur divers projets d’investissements mutuels. Cela dit, les relations financières entre la France et l’Algérie sont basés sur des partenariats commerciaux, et pas d’aides financières directes.

🔴🇩🇿 L’État algérien va déposer plainte contre la Députée européenne Sarah Knafo, compagne de Zemmour, pour avoir propagé ce mensonge. Le parti de Zemmour utilise la colère des Français pour libérer sa rancœur de l’Algérie. Au vu des résultats, le Business plan ne fonctionne… pic.twitter.com/PkoBzZ2Kqg — UA. (@UnionAlgerienne) September 21, 2024

800 millions d’euros d’aide française à l’Algérie : un chiffre démenti et politisé

Le chiffre avancé par Sarah Knafo ne correspond à aucune réalité économique, mais s’inscrit dans une logique politique. Visant à alimenter les critiques autour de ce qu’ils appellent un « laxisme » vis-à-vis de l’Algérie.

Selon les données du ministère de l’Europe des affaires étrangères, le chiffre « 800 millions d’euros » que Sarah Knafo prétend avoir été accordé à l’Algérie par la France comme aide financière, est introuvable.

En effet, la France verse en moyenne 130 millions d’euros par an à l’Algérie. Soit, six fois moins que ce que déclare Sarah Knafo. De plus, il ne s’agit pas de subventions, mais de fonds orientés vers des projets dans le cadre de l’ADP (aide publique au développement), qui représentent des accords bilatéraux.

🟢 À LIRE AUSSI : Le ministère de l’Éducation prépare un concours national : + 7 000 postes ouverts (tous les détails)