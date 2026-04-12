80 tonnes exportées vers l’Espagne : La tomate algérienne joue déjà dans la cour des grands

Dans le cadre de la stratégie nationale de diversification des exportations hors hydrocarbures, une cargaison de 80 tonnes de tomates a pris la route vers l’Espagne depuis la wilaya d’El-Meghaïer.

C’est un nouveau jalon pour le « Made in Algeria ». La wilaya d’El-Meghaïer a donné, cette semaine, le coup d’envoi d’une opération d’exportation d’envergure : 80 tonnes de tomates destinées au marché espagnol. Ce flux commercial transitera par le port d’Oran, confirmant la montée en puissance de l’agro-industrie algérienne sur la scène internationale.

El M’Ghair : Un pôle agricole en pleine expansion

Le départ de la marchandise a été officialisé depuis le groupe agricole « Champs du Sud », situé dans la daïra de Djamaâ. Ce projet ambitieux, qui s’étend sur une superficie de 10 hectares, ne se contente pas de nourrir les ambitions exportatrices du pays ; il constitue également un moteur social local avec la création de plus de 250 emplois.

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Le wali de la région, Lâaredj Nehila, a précisé lors d’un point presse que cette opération se déroulera par étapes.

« Une première tranche de 18 tonnes a déjà été expédiée, marquant le début d’un processus qui totalisera 80 tonnes pour cette seule commande », a-t-il souligné.

Exportations : Ce qui change vraiment pour les agriculteurs d’El-Meghaïer

Cette dynamique n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans un programme national rigoureux supervisé par le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations. À ce jour, ce programme a déjà facilité 35 opérations d’exportation impliquant 13 wilayas vers 19 destinations internationales.

Sur le terrain, les autorités locales multiplient les mesures d’accompagnement pour lever les barrières bureaucratiques et améliorer la compétitivité des produits nationaux.

L’objectif est clair : transformer l’autosuffisance alimentaire — déjà acquise pour la tomate ces dernières années — en un levier de croissance économique durable.

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Avec cette percée sur le marché européen, l’Algérie démontre sa capacité à répondre aux normes internationales les plus exigeantes, positionnant ses produits agricoles comme une alternative sérieuse et compétitive sur le bassin méditerranéen.

En effet, à peine entrée dans l’arène internationale, la tomate cerise algérienne bouscule déjà les certitudes. Là où l’on attendait une phase d’observation face aux exportateurs historiques, les producteurs nationaux ont réussi un coup d’éclat : s’imposer par la qualité dès les premières cargaisons.

Le pari des agriculteurs algériens semble déjà porter ses fruits, la production algérienne trouvant immédiatement preneur sur des marchés européens pourtant très exigeants. Cette capacité à convertir des investissements massifs en succès commerciaux directs confirme que le « terroir DZ » dispose d’un avantage compétitif redoutable, capable de transformer un lancement en une conquête de marché quasi instantanée.