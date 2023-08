80 cas de Diphtérie en Algérie : quels sont les symptômes et modes de transmission ?

80 cas de Diphtérie ont été enregistrés, dont 16 cas confirmés en Algérie. La majorité de ces cas concerne des ressortissants étrangers des pays voisins, qui n’étaient pas vaccinés et qui vivent dans la périphérie de Tamanrasset, a indiqué un communiqué du Ministère de la Santé. Précisant aussi qu’une campagne de vaccination a été lancée, couvrant plus de 10 100 personnes.

Donc, face à cette situation, les autorités sanitaires locales ont pris des mesures d’urgence pour éviter la propagation de la maladie. Les patients sont pris en charge dans les structures de santé, et une cellule de crise a été mise en place pour suivre la situation épidémiologique et renforcer la surveillance. Des enquêtes sont également en cours pour examiner les cas.

Il est à noter, que la Diphtérie est une infection causée par la bactérie Corynebacterium diphtheriae. Les signes et symptômes de la maladie apparaissent généralement entre deux et cinq jours après l’exposition à la bactérie, avec des degrés de gravité allant de légers à graves.

Symptômes et mode de transmission de la diphtérie

La maladie se manifeste d’abord par une inflammation de la gorge et de la fièvre. Dans les cas graves, la bactérie produit une toxine qui entraîne la formation d’un revêtement épais de couleur grisâtre ou blanche à l’arrière de la gorge. Cette couche peut obstruer les voies respiratoires, rendant la respiration et la déglutition difficiles, et provoquer une toux semblable à un aboiement. Le gonflement du cou peut également se produire en raison de l’agrandissement des ganglions lymphatiques.

La diphtérie se propage principalement par contact direct avec une personne infectée ou par inhalation de gouttelettes respiratoires en provenance d’une personne infectée, telles que celles produites par la toux ou les éternuements. L’infection peut également se transmettre en touchant des vêtements ou des objets contaminés par les bactéries.

Le diagnostic clinique de la diphtérie repose souvent sur la présence d’une pseudomembrane grisâtre couvrant la gorge. Bien qu’il soit recommandé de confirmer les cas suspects par des tests de laboratoire, le traitement doit être initié immédiatement.

Le traitement de l’infection consiste à administrer au patient une antitoxine diphtérique par voie intraveineuse ou intramusculaire, ainsi qu’un antibiotique pour éliminer les bactéries et empêcher la propagation de l’infection à d’autres personnes.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la récente recrudescence de la diphtérie dans plusieurs pays est attribuée à une couverture insuffisante de la vaccination. Il est donc essentiel de maintenir des taux élevés de vaccination dans les programmes de vaccination des enfants.