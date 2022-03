8 mars 2022 : Tebboune lance un message aux femmes algériennes

À la veille de la journée internationale des droits des femmes ; le président Abdelmadjid Tebboune a adressé un message aux algériennes, mais il est aussi revenu sur « les acquis réalisés par la femme algérienne ».

Dans son message adressé aux femmes algériennes, rendu public ce lundi 7 mars par la présidence de la république, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la Constitution de 2020 avait consolidé les acquis réalisés par la femme algérienne qui a prouvé sa compétence dans l’occupation des responsabilités.

« L’Algérie a consacré dans sa constitution amendée en 2020, le principe de parité entre les deux sexes dans tous les domaines, professionnel et électoral, ainsi que la protection de la femme contre la violence sous toutes ses formes en tous lieux et circonstances dans l’espace public et dans les espaces professionnel et privé », a-t-il lancé.

« Il s’agit d’un saut qualitatif qui a renforcé les acquis de la femme algérienne qui a marqué sa présence et prouvé sa compétence dans l’occupation des responsabilités et des hautes fonctions au sein de l’Etat », a ajouté le président Tebboune.

Tebboune rend hommage aux efforts de la femme dans la lutte anti-covid

Dans la même lettre, le président Abdelmadjid Tebboune a tenu à rendre un hommage aux femmes algériennes, mais également arabes, pour leurs efforts dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus.

« En ces circonstances (de pandémie), plusieurs femmes arabes ont pu réaliser des acquis dans différents domaines, se distinguant avec mérite dans certains, ce qui leur a permis de décrocher des prix régionaux et internationaux considérés comme des médailles de fierté pour notre nation arabe », a-t-il rappelé.

« La femme arabe s’est également distinguée en gérant des portefeuilles ministériels divers dont les Affaires de la femme, la Santé, les Affaires étrangères et la Défense, mais aussi en assurant le poste de cheffe de gouvernement », a ajouté le président Tebboune.