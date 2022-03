8 mars 2022 : après Tebboune, Chanegriha rend hommage aux femmes

Après le président Abdelmadjid Tebboune, c’est au tour du Chef d’Etat-Major de l’Armée Saïd Chanegriha de rendre hommage à la femme algérienne, à la veille de la journée internationale des droits des femmes.

Lors d’une cérémonie de célébration de la Journée internationale de la Femme, organisée ce lundi 7 mars au siège du ministère de la Défense nationale ; le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha a lancé un message aux femmes algériennes.

« Les initiatives se sont succédé au sein de l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de Libération nationale, pour permettre à la femme d’occuper un rôle pivot dans le processus de développement des capacités de nos Forces armées. Celle-ci est, désormais, un acteur majeur dans de nombreux domaines qui étaient, jusqu’à un passé récent, l’apanage de son collègue masculin », a-t-il déclaré.

« Le devoir m’interpelle à rendre un vibrant hommage à la mémoire des femmes libres et des femmes martyr de l’Algérie, pour les sacrifices qu’elles ont consentis tout au long de notre histoire, à commencer par les résistances populaires, en passant par la glorieuse révolution de libération nationale, jusqu’aux années de lutte contre le terrorisme », a ajouté le chef d’Etat-Major de l’ANP.

« La femme algérienne a su préserver les valeurs de notre société » (Chanegriha)

Dans le même sillage, le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha est revenu sur l’histoire de la femme algérienne qui, pour lui, a donné les plus honorifiques images d’héroïsme.

« La femme algérienne a donné les plus honorifiques images d’héroïsme et a incarné le modèle du combat et du sacrifice suprême, pour la grandeur et la souveraineté de la patrie. Ayant hérité, de mère en fille, les valeurs de la fierté et de la dignité qu’elle a, à son tour, transmises à des générations successives, elle a constitué un maillon important de l’unité et de la cohésion de la société algérienne, durant la période coloniale », a-t-il rappelé.

« La femme algérienne a, ainsi, su préserver les valeurs morales et éthiques de la société algérienne et s’est dressée en rempart solide contre toutes les tentatives d’aliénation de l’identité culturelle et civilisationnelle de la nation, profondément ancrée dans l’histoire », a encore ajouté le patron de l’armée algérienne.