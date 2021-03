8 mars 2021 : Grandiose marche des femmes à Alger

À l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, une grandiose manifestation de rue de centaines de femmes qui se sont rassemblées au centre d’Alger, plus précisément à place Maurice Audin.

En effet, vers 13 h 00, des centaines de femmes ont enclenché une marche à travers les rues de la capitale, pour réclamer leurs droits, mais aussi le départ du système en place.

La foule a entamé sa marche en se dirigeant vers la Grande poste et en scandant les slogans habituels du hirak : «Dawla madania, machi askaria !» (Etat civil pas militaire), «Qolna el îssaba t’roh !» (On a dit la bande doit partir), «Djazaïr horra dimocratia !» (Algérie libre et démocratique), ( Pouvoir assassin).