8 mai 1945 : le dossier mémoriel ne fera l’objet d’ »aucun abandon ou chantage », Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé aujourd’hui, le dimanche 7 mai 2023, un message à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la Mémoire, marquant l’anniversaire des massacres du 8 mai 1945.

Dans son message, le président Tebboune a affirmé que l’Etat est déterminé à poursuivre l’émergence d’une Algérie nouvelle « haute et loyale ». Il a également affirmé que le dossier mémoriel ne fera l’objet d’ « aucun abandon, ni d’aucun chantage ».

Pour le chef de l’Etat, « l’Algérie, tout au long de son histoire ancienne, a donné naissance à des générations de patriotes, de résistants et de combattants ».

De plus, il a ajouté que : « L’anniversaire du 8 mai 1945, que nous avons consacré comme Journée nationale de la mémoire, est une expression éclatante et forte de l’esprit authentique de la résistance de la nation et de son adhésion aux idéaux nobles ».

En outre, la même source affirme que la célébration de la Journée nationale de la mémoire, une occasion pour rendre fièrement hommage aux sacrifices immenses du peuple algérien, nous interpelle à faire de ces occasions et des gloires que retient l’histoire pour la Nation algérienne, à travers les étapes et les époques, un précieux legs national qui sème chez la postérité la fidélité aux valeureux Chouhada.

Pour conclure, le communiqué dit que ces martyrs auxquels nous rendons hommage, et adressons à l’occasion du 78e anniversaire des Massacres du 08 Mai 1945, nos salutations accompagnées d’estime à leurs frères les moudjahidine qu’Allah leur prête longue vie.