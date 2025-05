8 douaniers condamnés pour trafic de stupéfiants à l’aéroport d’Alger

La première chambre pénale près le tribunal de Dar El-Beida a lourdement condamné un étudiant universitaire et huit douaniers pour trafic de stupéfiants à l’aéroport d’Alger.

Les faits remontent au début du mois de février 2024, lorsque les agents des douanes ont découvert 300 comprimés d’ecstasy soigneusement dissimulés dans les bagages du suspect « A. Mohamed Amine », âgé de 24 ans, originaire de la wilaya de Constantine, au moment où il s’apprêtait à embarquer vers Dubaï. Les substances illicites ont été trouvées à l’intérieur d’une boîte de beurre, dans le but de les dissimuler et de faciliter leur contrebande vers les Émirats arabes unis, où le suspect réside pour ses études.

Lors de son interpellation pour possession d’environ 300 comprimés de substances psychotropes, et avant la fin des procédures d’enquête interne à l’aéroport, le suspect a réussi à s’échapper avec la complicité d’une douanière. Cette dernière, avait reçu 150 euros en devises étrangères en contrepartie. Quant à son collègue « S.H. Hocine », il aurait reçu 7 millions de centimes, selon les déclarations du suspect devant le juge d’instruction.

Après la découverte de sa fuite, quelques heures après son départ de l’aéroport à bord de sa voiture, l’enquête s’est étendue en dehors de la capitale. Le suspect a finalement été arrêté à Constantine, sa ville natale. L’enquête a révélé qu’il avait réussi à s’échapper de l’aéroport d’Alger en se faufilant par les toilettes, pendant que les agents des douanes étaient occupés à rédiger les procès-verbaux de saisie des devises et des substances psychotropes.

L’étudiant et 8 douaniers lourdement condamnés

Suite à cet incident, une enquête préliminaire ordonnée par le parquet du tribunal de Dar El Beïda a conduit à l’arrestation de huit agents douaniers, dont plusieurs cadres. Ces derniers ont été placés en détention provisoire pour des accusations d’obtention d’avantages indus et d’abus de fonction.

Le verdict est tombé ce mercredi : l’étudiant a été condamné par la première chambre pénale du tribunal de Dar El-Beïda à 5 ans de prison ferme. Il devra également s’acquitter d’une amende de 500.000 dinars algériens. Quant aux agents douaniers impliqués, ils ont été jugés il y a deux mois et ont écopé de diverses peines.

Saisie record à l’aéroport d’Alger : plus de 5000 articles de contrebande interceptés

Le mois de février dernier, les services de la police aux frontières (PAF) de l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger ont réalisé une saisie majeure de marchandises de contrebande. L’opération a ciblé un passager en provenance de Djeddah, permettant d’intercepter plus de 5000 articles destinés au marché noir.

Parmi les produits saisis, on compte notamment 719 téléphones portables, 103 ordinateurs portables, et une importante quantité d’accessoires électroniques incluant des écouteurs, des clés USB et des modems WiFi. Les autorités ont également mis la main sur plus de 2400 produits cosmétiques, des vêtements et des produits médicaux.

Cette intervention réussie, menée conjointement par les éléments de la PAF et les agents de contrôle des douanes algériennes, a permis de démanteler un réseau de contrebande en pleine expansion. La direction générale de la Douane a communiqué les détails de cette opération via sa page officielle, soulignant l’efficacité de la vigilance des services de sécurité à l’aéroport.