8 corps repêchés à Tipaza, dont des enfants et des femmes

Le jeudi 8 juin 2023 est un jour marqué le par deux événements tragiques. Un nombre inquiétant de huit corps ont été repêchés en mer près de Cherchell, alors qu’un accident de la route a coûté la vie à trois personnes et en a blessé deux autres à Adrar.

L’Unité Secondaire de Cherchell, l’Unité de Secteur, la Chambre du Texte, le Centre Avancé de Wadi El Bella et l’Unité de Protection Civile Maritime de Cherchell se sont mobilisées en urgence le jeudi 08 juin 2023 pour une intervention délicate.

Ces unités ont été chargées du transfert de huit corps retrouvés par les garde-côtes en mer, depuis le port de Cherchell.

La Direction de la Protection Civile de Tipaza a confirmé dans son communiqué que parmi ces huit victimes, cinq étaient des hommes, dont deux enfants. Les trois autres corps sont ceux de femmes non identifiées. Une enquête est donc en cours pour déterminer les causes et circonstances de ces décès.

Six de ces corps ont alors été acheminés vers la morgue de l’hôpital Al-Maham à Cherchell, tandis que les deux autres ont été transférés à l’hôpital de Nador.

Accident mortel à Adrar : 3 décès comptabilisés

Le même jour, une autre tragédie a secoué l’Algérie. Trois personnes ont perdu la vie et deux autres ont été blessées dans un accident de la circulation à Tanzirouft, sur la route menant à la wilaya d’Adrar. Les services de la protection civile de l’Etat de Bordj Badji Mokhtar, y compris l’unité principale, ont dû intervenir à 13h15 suite à cet accident dramatique.

Les victimes, âgées de 20 à 67 ans, étaient à bord d’un véhicule qui s’est renversé à la borne kilométrique 125. Deux personnes ont survécu, l’une d’entre elles souffrant de blessures tandis que l’autre était en état de choc.

Ces deux survivants ont donc été immédiatement pris en charge sur les lieux de l’accident avant d’être transportés à l’hôpital mixte de 60 lits de la commune de Bordj Badji Mokhtar. Les dépouilles des défunts ont été conduites au service mortuaire du même établissement hospitalier.