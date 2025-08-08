8ᵉ édition de “L’été en musique” : un voyage sonore de l’Algérie à l’Afrique

La scène du théâtre « El Casif » à Sidi Fredj (Alger) a vibré, jeudi soir, au lancement de la 8e édition du festival culturel international « L’été en musique », placée cette année sous le slogan évocateur « Rythme sans frontières ». Cette grande manifestation artistique, qui se tiendra jusqu’au 14 août, promet un voyage musical au cœur des cultures algériennes, africaines et internationales.

La soirée inaugurale a débuté avec le groupe « Rimel » de Béchar, qui a offert au public un spectacle mêlant rythmes traditionnels et sonorités inspirées du patrimoine de la région de Saoura. Un moment riche en émotion, marqué par la chaleur et l’authenticité de la musique saharienne.

La deuxième partie du spectacle a été confiée à Moh Milano, figure montante du style « zenkaoui » – un genre musical original puisant son inspiration dans la réalité sociale algérienne. L’artiste a enflammé la scène avec ses titres phares, entraînant une interaction enthousiaste avec le public.

L’été en musique : Un festival riche en diversité musicale

Inauguré par Yamina Bendaoud, directrice de la Culture et des Arts d’Alger, représentant le ministre Zouhir Ballalou, le festival se veut une vitrine de la diversité musicale. Chaque soirée, à partir de 22h, mettra à l’honneur des artistes de renom venus d’Algérie, de Tunisie, de Guinée, de Sierra Leone, du Ghana, du Togo et d’autres pays africains.

Le public pourra retrouver Djalil Palermo, le groupe « El Dey », Cheb Hamidou, Mohamed Allaoua, Salim Chaoui, le groupe targui « Tikoubaouin », le groupe ivoirien « Root’s Arthur », la rappeuse Miss Kala (Guinée), le rappeur Hinga the Venom (Sierra Leone) et le groupe Mizawane (Tunisie).

Entre tradition et modernité : un pont musical à Sidi Fredj

De la richesse du patrimoine algérien – raï, art targui, musiques chaâbi – aux sonorités du jazz, de l’afrobeat, du rap et des musiques du monde, « L’été en musique » se présente comme un véritable pont culturel. Cette rencontre artistique est l’occasion de rappeler que la musique, universelle et intemporelle, transcende les frontières et rapproche les peuples.

Avec ses soirées animées et sa programmation ambitieuse, le festival de Sidi Fredj promet aux amoureux de la musique une immersion totale dans un univers où se mêlent traditions, modernité et découvertes sonores venues des quatre coins de l’Afrique et d’ailleurs.

