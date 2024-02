7ème Sommet des Chefs d’Etat exportateurs de gaz : le message de Tebboune

Le 7ème Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (#GECF) a récemment eu lieu à Alger. Le Président Tebboune a exprimé son plaisir d’accueillir les dignitaires et a souligné l’importance de cet événement.

En effet, le Président Tebboune a adressé ses salutations fraternelles aux participants et a exprimé sa gratitude envers Son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, Émir de l’État du Qatar, ainsi qu’au Secrétaire Général du GECF et à tous les contributeurs pour leur travail préparatoire.

De plus, le contexte actuel met en lumière l’importance croissante du gaz naturel comme source d’énergie essentielle pour le développement économique et social, ainsi que son potentiel en tant qu’énergie propre et respectueuse de l’environnement.

L’Algérie s’engage à garantir les conditions optimales pour le succès de cet événement. Elle souligne l’importance de la coopération et de la solidarité tout en soulignant la nécessité de préserver cette précieuse ressource et de partager ses avantages de manière équitable.

Renforcement des liens et des partenariats

En outre, le Sommet vise à approfondir les discussions et les collaborations pour consolider le rôle du gaz naturel dans les transitions énergétiques, surmonter les défis technologiques, encourager les investissements dans l’exploration et le développement des gisements de gaz naturel, et favoriser des partenariats mutuellement bénéfiques entre les pays producteurs et les pays consommateurs.

Pour conclure, le 7ème Sommet du GECF à Alger marque une étape importante dans la promotion du rôle crucial du gaz naturel dans le paysage énergétique mondial. Avec l’engagement des participants et des pays membres, des avancées significatives sont attendues pour relever les défis énergétiques actuels et futurs.