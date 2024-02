7e sommet du GECF en Algérie : toutes les conditions sont réunies pour sa réussite

Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab assure que le Centre International des Conférences d’Alger est prêt pour le 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF).

En effet, en inspectant le CIC « Abdellatif Rahal » d’Alger, le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a vérifié que tout était prêt pour accueillir les invités du 7e Sommet du GECF. Accompagné de Kamel Sidi Said, conseiller du président de la République, il a examiné les studios de télévision et de radio, les salles de rédaction et de montage, ainsi que les autres équipements du centre.

Le ministre s’est félicité des efforts déployés pour assurer le succès de cet événement international. Il a souligné que plus de six plateaux et studios de télévision et de radio ont été aménagés, et que de nombreux services ont été mis à disposition des journalistes, y compris près de 150 ordinateurs et des équipements de montage.

Laagab a également souligné que les médias algériens soutiennent de manière remarquable ce sommet depuis plus de deux mois. Il a salué leur engagement et leur professionnalisme dans la couverture de cet événement important.

Perspectives pour le 7e sommet du GECF

Le 7e Sommet du GECF rassemblera des représentants de pays exportateurs de gaz du monde entier. Cet événement sera l’occasion pour l’Algérie de renforcer sa position sur la scène internationale et de promouvoir ses intérêts en matière d’exportation de gaz.

La participation à ce sommet offrira à l’Algérie l’opportunité de promouvoir ses ressources gazières et de renforcer ses relations avec les autres pays exportateurs de gaz. Cela permettra également de renforcer la coopération et les échanges dans le secteur énergétique.