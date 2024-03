7e Sommet du GECF à Alger : Tebboune reçoit plusieurs d’homologues arabes et africains

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accueilli, vendredi après-midi à l’aéroport international Houari-Boumediene, plusieurs de ses homologues arabes et africains, arrivés à Alger pour prendre part au 7e Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), prévu demain, le samedi 2 mars 2023.

En effet, le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a accueilli à l’aéroport international Houari-Boumediene, son homologue sénégalais, Macky Sall, son homologue tunisien, Kaïs Saïed, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes Al-Menfi, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et son homologue irakien, Abdul Latif Jamal à Alger pour prendre part au 7e Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), prévu samedi.

En outre, ce vendredi, au Centre International de Conférences d’Alger, une réunion ministérielle extraordinaire du 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, GECF a eu lieu. Les ministres de l’Énergie des pays membres et observateurs se sont réunis pour discuter de la version finale de la Déclaration d’Alger et des résolutions associées.

Les participants auront pour mission de discuter de la version finale de la Déclaration d’Alger, ainsi que des résolutions qui y sont liées. Ces documents seront ensuite soumis à l’approbation du sommet qui se tiendra samedi. Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera cet événement important.

Arkab affirme l’engagement de l’Algérie pour le succès du 7e Sommet du GECF à Alger

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a souligné l’engagement de l’Algérie pour garantir le succès du 7e Sommet du GECF à Alger. Il a affirmé que le gouvernement a tout mis en œuvre pour répondre aux attentes des dirigeants des pays membres.

Arkab a déclaré que l’Algérie est fière et honorée d’accueillir cet événement sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il a souligné le rôle de chef de file de l’Algérie dans le secteur énergétique, en particulier dans le domaine gazier, à l’échelle mondiale.

Le ministre a exprimé sa gratitude pour la participation des ministres et des invités, et a réaffirmé l’engagement collectif à renforcer la coopération et la consultation pour relever les défis futurs. Il a souligné l’importance de discuter des questions liées à la coopération dans le développement et de renforcer le rôle du gaz naturel dans la prospérité des pays membres et la sécurité énergétique mondiale.

