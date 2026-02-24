7e mondial, 3e en Europe : Tebboune salue l’irrésistible ascension du gaz algérien

Dans le cadre de la commémoration du double anniversaire du 24 février, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a effectué ce mardi une visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’Oran. Un déplacement placé sous le signe de la souveraineté économique et du renforcement des capacités industrielles du pays.

Dépêché par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre a entamé sa visite dans la zone industrielle d’Arzew, poumon pétrochimique de la région. Ce déplacement coïncide avec le 70e anniversaire de la création de l’UGTA et le 55e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, deux piliers de l’histoire sociale et économique de l’Algérie.

Accompagné des hauts responsables de Sonatrach, M. Sifi Ghrieb s’est enquis de l’état d’avancement de plusieurs chantiers d’envergure. Parmi eux, le projet de production de méthyl tert-butyl éther (MTBE).

Cette unité stratégique est destinée à couvrir les besoins des raffineries nationales, permettant ainsi à l’Algérie de consolider sa production d’essence sans plomb et de réduire sa dépendance aux importations.

Oran : Sïfi Ghrieb au chevet des projets énergétiques stratégiques

Toujours à Arzew, le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre de l’unité de traitement catalytique du naphta lourd (CCR). Ce projet vise à augmenter significativement les capacités de raffinage du pays, transformant les ressources brutes en produits à haute valeur ajoutée.

Sur le plan de la gouvernance, M. Ghrieb a inauguré le nouveau siège de la Direction régionale de la zone industrielle, relevant de l’activité Liquéfaction et Séparation (LQS) de Sonatrach. Cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans une volonté d’optimiser la gestion administrative et opérationnelle de ce pôle énergétique vital.

Au-delà de la technique, le Premier ministre a tenu à échanger directement avec les travailleurs. Lors de ces discussions, il a réaffirmé l’engagement de l’État envers le développement des énergies renouvelables et a rappelé que le secteur de l’énergie demeure, selon les orientations du Président Tebboune, le « socle de la sécurité nationale ».

Lors des cérémonies officielles, le Premier ministre a donné lecture d’un message du président de la République. M. Abdelmadjid Tebboune y a rendu un vibrant hommage aux ingénieurs et techniciens qui ont assuré la continuité de la production lors de la nationalisation de 1971.

Le chef de l’État a souligné les performances actuelles de l’Algérie sur l’échiquier mondial :

7ème exportateur mondial de gaz.

3ème fournisseur du marché européen.

3ème plus grande réserve pétrolière en Afrique.

Le Président a conclu en citant les grands projets structurants, à l’instar de la ligne ferroviaire minière de l’Ouest, comme preuve de la « pertinence et du réalisme » des politiques nationales actuelles, portées par une volonté politique souveraine.