77e AG de l’ONU : Lamamra met en avant le Sommet arabe d’Alger

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a déclaré dans son discours, aujourd’hui, lundi, devant les Nations Unies, que la 77e session en cours s’est déroulée au milieu d’une escalade des tensions qui laisse présager de graves répercussions sur le système des relations internationales.

« Notre session a lieu et le monde assiste à une escalade des tensions qui laisse présager des répercussions dangereuses sur le système des relations internationales », a déclaré Lamamra. Comme c’est le cas avec la crise ukrainienne et ses répercussions négatives, qui multiplieraient l’ampleur des défis existentiels dans des domaines vitaux.

Le chef de la diplomatie algérienne a ajouté : « Cette situation, avec ses complexités et ses conséquences, qu’il est difficile d’anticiper sous tous ses aspects dans les circonstances actuelles. Crée plus que jamais les déséquilibres structurels qui caractérisent les mécanismes de gouvernance mondiale. Et sur l’urgence d’y répondre dans le cadre d’une approche qui assure la parité et l’égalité entre tous les pays. Et cela met fin à la marginalisation de longue date des pays en développement. »

Lamamra a aussi évoqué les profondes transformations auxquelles nous assistons aujourd’hui, malgré les difficultés qu’elles comportent, donnet l’occasion de les corriger. Mais ausi de travailler pour faire respecter les principes et les objectifs sur lesquels l’organisation a été fondée.

L’Algérie déterminer à apporter sa contribution au maintien de la paix et la sécurité

De plus, le ministre des Affaire étrangères a déclaré, que l’Algérie célèbre cette année le 60ème anniversaire du rétablissement de son indépendance nationale. En poursuivant avec détermination le processus de construction d’une Algérie nouvelle sous la houlette du président Abdelmadjid Tebboune. L’Algérie affirme également son adhésion à ces valeurs et principes et sa détermination à apporter sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales et à la réalisation d’un développement global, juste et durable.

Enfin, Lamamra ajoute que l’Algérie se prépare à accueillir un important événement, le sommet arabe d’Alger les 1er et 2 novembre prochain. Tout en aspirant à ce que cet événement soit une étape importante dans le processus d’action arabe commune. Et vers une contribution plus efficace du groupe arabe pour relever les défis actuels sur les scènes régionale et internationale.