7,7 milliards $ d’investissements turcs en Algérie : une relation stratégique renforcée

Les relations algéro-turques connaissent un essor sans précédent, marquant une nouvelle étape dans un partenariat qui s’enracine dans plus de trois siècles d’histoire. Dans un entretien accordé à l’agence Anadol, l’ambassadeur de Turquie à Alger, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, a mis en avant les avancées réalisées au cours de ses deux années de mission en Algérie.

Selon le diplomate, le volume global des investissements turcs en Algérie atteint désormais 7.7 milliards de dollars, avec près de 1 600 entreprises turques actives sur le marché local. Le commerce bilatéral, estimé à 6.5 milliards de dollars, affiche une progression constante. L’objectif affiché par les deux pays est de franchir la barre des 10 milliards de dollars d’échanges dans un avenir proche.

Sur le plan financier, une étape importante a été franchie début 2025 avec l’ouverture d’une succursale de la Banque d’agriculture turque à Alger. Cette initiative illustre la solidité du partenariat, à laquelle s’ajoute l’ouverture d’un nouvel consulat général à Oran et la construction d’un nouveau siège pour l’ambassade et le consulat à Alger.

Des échanges culturels et éducatifs renforcés

La coopération dépasse le domaine économique pour s’étendre à l’éducation et à la culture. Les écoles turques « Maarif » ont lancé leurs activités en Algérie avec l’ouverture de classes d’enseignement de base. De son côté, l’Institut culturel Yunus Emre propose désormais des programmes variés, renforçant les passerelles linguistiques et culturelles entre les deux pays.

La Turquie, par le biais de l’agence TIKA, a également mené en 2024 pas moins de 26 projets de coopération dans 15 wilayas. Dans le domaine universitaire, 79 étudiants algériens ont bénéficié cette année de bourses turques, auxquels s’ajoutent 200 lauréats envoyés par la présidence algérienne. « Investir dans les jeunes, c’est investir dans l’avenir », a souligné le diplomate.

Connectivité aérienne : une augmentation significative des vols entre l’Algérie et la Turquie

Les relations se traduisent également par une intensification des liaisons aériennes. Le nombre de vols hebdomadaires entre les deux pays est passé de 35 à 80, avec l’entrée en activité des compagnies Pegasus et Ajet. Une augmentation qui a contribué à une baisse des prix et facilité la mobilité des voyageurs.

Pour l’ambassadeur turc, toutes ces initiatives ne sont pas de simples avancées ponctuelles, mais la preuve d’une volonté partagée de bâtir des bases solides pour l’avenir. « Les relations ne seront pas seulement plus fortes, elles approfondiront davantage l’amitié entre nos deux peuples », a-t-il conclu.