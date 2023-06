77 % des français opposés au port de l’abaya dans les écoles (Sondage)

Le port de vêtements traditionnels (religieux) dans les écoles publiques, est un sujet de controverse en France. Un sondage récent réalisé par l’institut de sondage Ifop pour Sud Radio a donné la parole aux Français sur la question du port de vêtements traditionnels tels que les « abayas » pour les femmes ou les « qamis/djellaba » pour les hommes, dans les collèges et lycées publics. Les résultats de cette enquête ont révélé une nette opposition de la majorité des Français à cette pratique.

Les données recueillies les 20 et 21 juin 2023 ont révélé que 77% des personnes interrogées se sont déclarées opposées à l’autorisation de porter l’abaya ou d’autres vêtements traditionnels dans les établissements scolaires publics. Parmi les opposants, 57% se sont dits « tout à fait opposés » à cette idée. En revanche, seulement 23% des personnes interrogées ont exprimé leur soutien à cette pratique.

En analysant les réponses en fonction de l’âge, on constate une division significative. Les jeunes âgés de 18 à 24 ans sont les plus favorables au port de ces vêtements traditionnels, avec 58% d’entre eux se déclarant favorables. Cela pourrait refléter une plus grande ouverture d’esprit et une volonté de célébrer la diversité culturelle parmi les jeunes générations. En revanche, les personnes âgées de 65 ans et plus sont les plus opposées, avec seulement 7% d’entre elles exprimant leur soutien. Cette disparité d’opinions entre les générations souligne l’impact des expériences et des conceptions différentes de la société et de la laïcité.

Des divergences politiques marquées

Les résultats du sondage mettent également en évidence une corrélation entre les opinions politiques et le soutien au port de vêtements traditionnels. Les sympathisants de gauche, tels que ceux de La France Insoumise et d’Europe Écologie Les Verts, se sont montrés plus favorables à cette pratique, avec respectivement 40% et 25% d’entre eux exprimant leur soutien.

Ces résultats peuvent être interprétés comme une manifestation de la volonté de respecter et de valoriser la diversité culturelle et religieuse. En revanche, les sympathisants de droite, tels que Les Républicains et le Rassemblement National, ont été les plus opposés, avec 92% et 87% d’opinions défavorables. Ces données soulignent les différentes perspectives sur la laïcité et les préoccupations liées à l’expression religieuse dans les espaces publics.

Une autre question soulevée par le sondage concerne le jugement du caractère religieux de ces vêtements. L’étude révèle que 78% des personnes interrogées sont d’avis que cette évaluation devrait être effectuée automatiquement et nationalement par le ministère de l’Éducation, tandis que 22% pensent que cette décision devrait être laissée à la discrétion des écoles.