« 77.7 » : l’Algérie lance son plus grand chantier numérique national

À l’occasion de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information, le ministère de la Poste et des Télécommunications a frappé un grand coup ce samedi 16 mai 2026. Le lancement officiel du programme national de responsabilisation numérique, baptisé « 77.7 », marque un tournant décisif dans la stratégie de transformation digitale du pays.

Sous le slogan évocateur « De 7 à 77 ans : une trajectoire nationale vers les compétences numériques », cette initiative ambitieuse vise à doter l’ensemble des citoyens algériens, quel que soit leur âge, des outils indispensables pour s’intégrer pleinement à l’économie de la connaissance.

7 tranches d’âge, 7 parcours sur-mesure

S’imposant comme le plan de formation numérique le plus inclusif jamais déployé à l’échelle nationale, le programme « 77.7 » segmente la population en sept catégories d’âge distinctes afin d’offrir à chacune un contenu pédagogique standardisé, évolutif et parfaitement adapté.

Cette approche se décline d’abord à travers le module « Les Explorateurs de la Tech », conçu pour initier les enfants de 7 à 10 ans à l’univers du digital, puis s’articule autour de trois parcours progressifs intitulés « Les Couches de la Tech », « Les Innovateurs » et « La Tech Professionnelle », spécialement destinés aux adolescents, lycéens et étudiants.

Enfin, pour briser définitivement la fracture numérique générationnelle, l’initiative déploie les sessions « La Tech pour la Croissance », « L’Autonomisation Numérique » et « Les Seniors de la Tech », des modules sur mesure dédiés aux adultes et aux personnes âgées jusqu’à 77 ans.

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La cybersécurité : un pilier obligatoire pour tous

Face à la recrudescence des menaces en ligne, le ministère a fait le choix de la responsabilité en intégrant obligatoirement la sensibilisation à la cybersécurité dans chacun des sept parcours.

Ainsi, qu’il s’agisse d’un enfant de 8 ans ou d’un retraité de 70 ans, chaque participant sera formé à détecter et déjouer le phishing ainsi que les arnaques en ligne, à repérer les infox et la désinformation, et à protéger efficacement ses données personnelles.

Cette approche globale et préventive fait du programme « 77.7 » un véritable bouclier numérique destiné à sécuriser l’ensemble de la société algérienne dans son appropriation des nouvelles technologies.

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Pour garantir le succès de cette opération, la mise en œuvre s’appuiera sur un modèle d’apprentissage hybride, combinant des cours à distance et des ateliers pratiques en présentiel.

La colonne vertébrale de ce dispositif repose sur 7 centres de compétences régionaux stratégiquement répartis à travers le territoire national : Alger, Oran, Annaba, Sétif, Chlef, Saïda et Adrar. Chacun de ces centres disposera d’une capacité d’accueil de 1 000 stagiaires par an.

Des objectifs initiaux très ambitieux

Dès sa première année de déploiement, le ministère de la Poste et des Télécommunications affiche des indicateurs de performance élevés :

25 000 à 30 000 citoyens formés et qualifiés par an.

formés et qualifiés par an. Entre 550 et 850 ateliers et sessions de formation programmés.

et sessions de formation programmés. 100 % des participants certifiés en cybersécurité.

Ce projet d’envergure est le fruit d’un partenariat public solide unissant le ministère aux opérateurs historiques Algérie Télécom et Mobilis, en attendant l’intégration prochaine d’autres acteurs du secteur des télécommunications. L’Algérie pose ainsi les bases d’une souveraineté numérique inclusive, où aucun citoyen n’est laissé pour compte.

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