77ᵉ AG de l’ONU : Lamamra mène une intense activité diplomatique

En marge des travaux de haut niveau de la 77ᵉ session de l’Assemblée Générale (AG) de l’ONU, le ministre des Affaires Étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a mené une intense activité diplomatique à New York (États-Unis), à la tête d’une imposante délégation.

Hier, le Chef de la diplomatie algérienne a rencontré la responsable du département d’État américain, chargée des Affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf. Lors de cette rencontre, les deux diplomates ont discuté de la coopération algéro-américaine ainsi que la stabilité régionale. En outre, Ramtane Lamamra et Barbara Leaf ont abordé la paix et la tenue du prochain Sommet de la Ligue Arabe à Alger.

De plus, les deux parties ont évoqué les derniers développements de la situation internationale dominée notamment par le conflit en Ukraine, la question palestinienne, la crise libyenne ainsi que la situation au Sahel.

De son côté, la responsable du département d’État américain, chargée des Affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, a qualifié l’Algérie de partenaire « solide » pour la paix et la stabilité dans la région et le continent africain. Et ce, en mettant l’accent sur « les efforts de l’Algérie au niveau arabe et africain au service des objectifs de la paix et la stabilité ».

À New York, Lamamra s’entretient avec plusieurs de ses homologues

Dans ce même sillage, il convient de rappeler qu’hier à New York, le ministre des Affaires Étrangère a entretenu des rencontres bilatérales avec ses homologues de Malte, de Sainte Lucie, d’Allemagne, de Bulgarie et de Croatie.

Ces rencontres ont porté sur les relations bilatérales et les moyens de leur renforcement. De plus, elles ont constitué une occasion pour réaffirmer les positions de l’Algérie et son objectivité quant aux développements que connaissent les plans régional et international.

En marge de son déplacement à New York, le Chef de la diplomatie algérienne a aussi tenu une séance de travail avec le Secrétaire général de la Ligue Arabe, Ahmed Aboul Gheit. Dans ce même sens, rappelons que l’Algérie va accueillir le Sommet de la Ligue Arabe à Alger les 1er et 2 novembre prochains.

Au siège de l’ONU, Lamamra met en exergue l’engagement de l’Algérie à respecter ses principes

À la tête d’une délégation importante, le ministre Ramtane Lamamra a procédé, au siège des Nations Unies à New York, au lancement de la campagne de promotion de la candidature de l’Algérie à un siège non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025.

Ainsi, le Chef de la diplomatie algérienne a mis la lumière sur la disposition de l’Algérie à apporter une contribution qualitative aux activités du Conseil de sécurité de l’ONU et a mis en avant son engagement à respecter ses principes et positions basées sur une vision objective pour le règlement pacifique des crises.

Par ailleurs, et à l’invitation de son homologue chinois Wang Yi, le ministre des Affaires Étrangère a pris part hier à la réunion ministérielle du Groupe des amis de l’Initiative Mondiale pour le Développement.

Lancée en 2021 par le Président chinois en marge du contexte épidémique lié à la Covid-19, cette initiative vise à renforcer la mobilisation de la communauté internationale pour l’accélération de la mise en œuvre de l’Agenda des Nations Unies en matière de développement.

À cet effet, le ministre Ramtane Lamamra a appelé au renforcement de la coopération internationale pour accélérer la concrétisation des objectifs du développement durable. Notamment face à la montée des tensions géopolitiques et l’aggravation des répercussions socio-économiques de la pandémie de la Covid-19 que traversent actuellement les relations internationales.