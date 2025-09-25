76 ans de la République populaire de Chine : l’amitié stratégique avec l’Algérie à l’honneur

L’ambassade de la République populaire de Chine en Algérie a célébré mardi soir le 76ᵉ anniversaire de la fondation de la Chine lors d’une cérémonie grandiose organisée au Palais de la culture Moufdi Zakaria, à Alger.

Placée sous l’égide de Son Excellence l’Ambassadeur Dong Guangli et de son épouse, la soirée a réuni un parterre d’invités de marque. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, des ambassadeurs accrédités, des représentants d’organisations internationales, de nombreux acteurs de divers secteurs ainsi que des membres de la communauté chinoise établie en Algérie ont pris part à l’événement. Dans une atmosphère solennelle, les hymnes nationaux algérien et chinois ont ouvert la cérémonie, avant l’allocution de l’ambassadeur.

Dans son discours, Son Excellence l’ambassadeur Dong Guangli a rappelé le chemin parcouru par son pays depuis sa fondation, affirmant qu’aujourd’hui, « la Chine est déjà passé d’un pays agricole où tout restait à bâtir à la deuxième économie du monde, dont la contribution à la croissance annuelle mondiale dépasse 30 % depuis plusieurs années ».

« La Chine a permis à plus de 800 millions d’habitants de sortir de la pauvreté, faisant reculer la proportion de la population pauvre dans le monde de 44 % à 9 % », a-t-il souligné. D’ailleurs, il a expliqué que ce succès repose sur une voie de développement adaptée aux réalités nationales, brisant ainsi « l’idée reçue selon laquelle la modernisation équivaut à l’occidentalisation ».

أبرز اللقطات في حفل استقبال سفارة الصين بالجزائر بمناسبة الذكرى ال76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية🇨🇳 pic.twitter.com/TZAixRAmIN — Embassy of China in Algeria 中国驻阿尔及利亚大使馆 (@ChinaEmbAlgeria) September 24, 2025

De grands projets et une vision commune : l’Algérie et la Chine consolident leur partenariat

Présent en Algérie depuis neuf mois, l’ambassadeur chinois a insisté sur la solidité du partenariat entre les deux pays. « Je suis heureux de voir qu’avec les efforts conjoints de toutes les parties, la coopération sino-algérienne a connu cette année de nombreux nouveaux progrès, renforçant ainsi les piliers de notre partenariat », a-t-il affirmé.

Il a mis en avant l’intensification de la coordination stratégique et la multiplication des échanges bilatéraux. À l’instar du Forum d’affaires sino-algérien sur l’investissement, organisé en avril dernier sous le haut patronage du président Tebboune, a rassemblé plus de 170 entreprises et près de 600 représentants des deux pays. Cette rencontre a débouché sur d’importants accords et intentions de coopération, a-t-il indiqué.

La Chine a également soutenu l’Algérie dans l’organisation de la 4ᵉ Foire commerciale intra-africaine (IATF) et a mobilisé 16 entreprises de qualité pour présenter plus de 70 produits à la Safex. Les investissements chinois en Algérie dépassent désormais 7 milliards de dollars, notamment dans l’automobile, les hydrocarbures et les énergies renouvelables.

Parmi les grands projets phares que l’ambassade Dong a cités, un tronçon prioritaire de 135 km de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Djebilet qui vient d’être achevé. Ce chantier marque une étape clé dans la construction du premier chemin de fer de transport lourd à travers le désert africain, a-t-il affirmé. En outre, le diplomate chinois a aussi évoqué le Centre national des prestations numériques qui s’apprête à voir le jour, tandis que les coopérations dans l’intelligence artificielle progressent.

Au-delà des grands projets économiques, l’ambassadeur de Chine a souligné l’importance des échanges humains et culturels. L’inauguration officielle du premier Institut Confucius en Algérie, à l’Université d’Alger 2, le 23 septembre, illustre cette volonté de renforcer les liens entre les deux peuples. L’Université de Constantine accueillera prochainement le deuxième département de langue chinoise du pays.

Il a également rappelé le souvenir émouvant des anciens aviateurs algériens formés en Chine il y a plus de soixante ans, qui ont revisité ce pays, inspirant les jeunes générations à poursuivre cette amitié historique.

Alger et Pékin partagent une vision commune pour l’avenir

En conclusion, l’ambassadeur Dong Guangli a réaffirmé la convergence des visions stratégiques entre Alger et Pékin. « La Chine et l’Algérie sont l’une comme l’autre, héritières et gardiennes de l’esprit de lutte contre le colonialisme et l’hégémonisme. Elles partagent un vaste consensus stratégique ainsi qu’une véritable convergence de vues sur les grandes questions de gouvernance mondiale et de coopération internationale », a-t-il déclaré.

Ainsi, l’ambassadeur a exprimé sa conviction que « ces efforts conjoints contribueront à l’édification accélérée d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, et à l’avènement d’un futur encore plus radieux. « Puisse la Chine et l’Algérie prospérer ! Puisse l’amitié sino-algérienne durer pour l’éternité ! », a-t-il clamé sous l’applaudissement de l’assistance.

Après le discours de l’ambassadeur, les invités ont assisté à la projection des moments forts du grand défilé militaire organisé à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise et de la Seconde Guerre mondiale contre le fascisme. Une exposition photographique retraçant cette mémoire historique accompagnait également l’événement.

La soirée s’est ensuite poursuivie avec une immersion culturelle. La troupe de danse de l’Université des enseignants du Nord-Ouest de la Chine a présenté des spectacles de danses traditionnelles chinoises, transportant le public au cœur de l’héritage artistique millénaire du pays. De son côté, l’orchestre de la Garde républicaine algérienne a interprété des morceaux classiques des deux nations, ajoutant une touche d’harmonie et de fraternité musicale à la célébration.