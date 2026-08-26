750 € sur Visa et Mastercard : Ce que les banques algériennes vous autorisent à payer en ligne

Les banques publiques et privées en Algérie ont engagé, cette semaine, de nouvelles mesures visant à simplifier l’accès des citoyens à l’allocation touristique pour leurs déplacements à l’étranger.

À travers des précisions apportées sur l’extension des services liés aux cartes bancaires internationales, plusieurs établissements ont annoncé une réduction des coûts de délivrance ainsi que l’autorisation d’utiliser les soldes en devises pour les paiements et achats en ligne sur des sites étrangers.

Ces dispositions interviennent alors que la possession d’une carte de paiement internationale s’impose désormais comme l’unique canal pour bénéficier du droit de change.

Allocation touristique 750 € : Nouvelles mesures bancaires, réductions et paiement en ligne

Les récentes réglementations permettent en effet de verser le montant de l’allocation directement sur une carte internationale déjà détenue par le bénéficiaire, sous réserve qu’elle soit éligible et en cours de validité, lui évitant ainsi d’avoir à en solliciter une nouvelle.

Dans ce contexte, la Banque du Développement Local (BDL) a lancé une offre promotionnelle accordant une réduction de 50 % sur ses cartes internationales.

Une initiative destinée à alléger les coûts pour les clients souhaitant voyager ou effectuer des paiements à l’international.

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Cette baisse tarifaire constitue un atout financier non négligeable, en particulier pour les familles et les voyageurs réguliers.

Que pouvez-vous acheter et payer en ligne avec votre carte de paiement internationale ?

Au-delà des retraits d’espèces et des paiements de factures durant les séjours à l’étranger, ces outils monétiques permettent désormais le commerce électronique transfrontalier. Les usagers peuvent ainsi régler en ligne des réservations hôtelières, des billets d’avion ou toute autre prestation liée à leur voyage.

De son côté, la Banque Nationale d’Algérie (BNA) a confirmé sur sa page Facebook officielle la possibilité d’utiliser les fonds en devises issus de l’allocation touristique pour couvrir les dépenses à l’étranger. Une démarche qui s’inscrit dans une dynamique globale de modernisation des usages bancaires.

Même constat chez BNP Paribas El Djazaïr, qui a réaffirmé l’autorisation des achats en ligne depuis l’étranger pour les titulaires de cartes Visa associées à des comptes en dinars et en devises.

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La banque propose trois gammes (Classique, Gold et Platinum) dont les cotisations annuelles s’élèvent respectivement à 4 500 DA, 8 000 DA et 20 000 DA (hors taxes).

L’obtention de ces cartes reste toutefois conditionnée par l’ouverture de deux comptes (DA et EUR) et la justification de soldes minimums exigés : 25 000 DA et 500 EUR pour la Classique, 75 000 DA et 2 500 EUR pour la Gold, et jusqu’à 1 000 000 DA et 7 000 EUR pour la Platinum. Cette offensive commerciale traduit une volonté d’adapter les services bancaires aux besoins croissants des usagers.

Alors que l’allocation touristique reste accordée une seule fois par an — sous réserve de restitution en cas d’annulation du voyage ou de retour sous sept jours —, la concurrence entre les établissements financiers ne se joue plus seulement sur la simple fourniture d’une carte, mais sur la flexibilité et la compétitivité des services associés.

Il convient toutefois de rappeler que malgré la baisse des tarifs et la simplification des procédures d’accès à l’allocation touristique, l’obtention d’une carte bancaire internationale demeure inaccessible aux personnes sans emploi.