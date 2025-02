75 % du salaire de base est versé aux travailleurs de ce secteur en cas d’arrêt temporaire

Pluies torrentielles, canicule… en Algérie, les travailleurs du BTP font face à des arrêts de travail imprévus causés par les conditions météorologiques défavorables. Pour les soutenir, un dispositif national indemnise jusqu’à 75 % de leur salaire.

La Caisse Nationale des Congés Payés et du Chômage-Intempéries des Secteurs du Bâtiment, des Travaux Publics et de l’Hydraulique, par abréviation « CACOBATPH », créée il y a 28 ans, est un dispositif (unique en son genre), qui vise à protéger les droits des travailleurs et à soutenir les entreprises touchées par ces arrêts temporaires.

Abdel-Madjid Chekakri, le directeur général du Fonds, a récemment détaillé les actions et les résultats de cette institution lors de son passage sur les ondes de la Chaîne I de la Radio Algérienne.

Il a rappelé que la caisse couvre l’ensemble des 58 wilayas du pays et offre des compensations pouvant atteindre 75 % du salaire de base des travailleurs en cas d’arrêt de travail dû aux intempéries. « L’objectif est de protéger les droits des travailleurs pendant les périodes d’inactivité forcée », a-t-il expliqué.

BTP : jusqu’à 75 % du salaire maintenu pour les travailleurs impactés par les intempéries

En 2024, la CACOBATPH a traité près de 5 000 dossiers, bénéficiant à environ 80 000 travailleurs. Les compensations versées aux entreprises touchées ont atteint un montant total de 444 millions de dinars. Parmi les cas récents, Chekakri a mentionné les pluies torrentielles qui ont frappé le pays début janvier 2024. « Nous avons reçu 1 900 nouveaux dossiers au début de l’année, et environ 300 ont déjà été traités », a-t-il précisé. De plus, le directeur a souligné que « L’Algérie est l’un des rares pays à appliquer ce type de compensations ».

En effet, l’établissement applique des critères stricts pour l’attribution des compensations. Par exemple, les autorités fixent le nombre maximum d’heures indemnisables à 200 heures par an, soit environ 40 jours. Ainsi, cette limitation permet de garantir une gestion équilibrée des ressources tout en répondant aux besoins des travailleurs.

Les travailleurs et les entreprises peuvent désormais déclarer leurs cotisations en ligne

De plus, en 2024, plus de 56 000 entreprises ont rejoint la CACOBATPH, enregistrant une augmentation de 14 % par rapport à 2023. Les cotisations collectées ont dépassé les 31,6 milliards de dinars, un signe encourageant de l’amélioration de l’activité économique en Algérie.

Par ailleurs, le Fonds a intensifié ses contrôles. En 2024, la Caisse a inspecté 43 000 entreprises. Révélant que les employeurs n’ont pas déclaré 61 000 travailleurs auprès des assurances sociales. « Nous avons corrigé ces situations et recouvré les cotisations impayées. Tout en imposant des amendes aux entreprises fautives », a indiqué Chekakri.

En outre, dans l’optique d’améliorer son efficacité, la CACOBATPH mis en place des services électroniques permettant aux travailleurs et aux entreprises de déclarer et de payer leurs cotisations en ligne. À ce titre, le directeur explique que « Cela simplifie les démarches et accroît l’efficacité du système ».

