75 % de ses engagements honorés devant les Algériens depuis son élection (Tebboune)

Lors de l’entrevue périodique diffusée hier, le samedi 5 aout 2023, sur les chaînes de télévision et de radio nationales, le Président Tebboune a assuré qu’environ 75% de ses 54 engagements pris devant le peuple algérien avant son élection à la tête du pays, avaient été réalisés sur le terrain, en attendant l’exécution des engagements restants.

En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que la quasi-totalité de ses engagements avaient été traduits sur le terrain, indiquant avoir réussi, dans le cadre de l’édification de l’Algérie nouvelle, à renforcer la souveraineté de l’Etat pour défendre les intérêts du citoyen.

En réponse aux questions des journalistes, le président de la République a mis en avant les grands pas franchis par l’Algérie nouvelle dans divers secteurs, en dépit des critiques infondées et des tentatives de revivre dans « une époque révolue », indiquant que l’Etat était devenu fort pour « défendre le citoyen et non pour l’opprimer ».

Tebboune met en garde contre les résidus de la Issaba

Par ailleurs, il a également mis en garde contre les résidus de la Issaba qui font dans la spéculation sur les prix des produits alimentaires et qui portent atteinte au pouvoir d’achat des citoyens.

De plus, le président de la République a affirmé que la thèse de l’acte criminel concernant les incendies qu’ont connus plusieurs wilayas vers la fin juillet de cette année, a été confirmée, passant en revue les mesures prises pour faire face à ce type de catastrophes, et qui ont permis de réduire le nombre de victimes et les délais d’extinction des incendies par rapport aux épreuves tragiques que l’Algérie les été précédents.

Face aux tentatives de déstabilisation du pays, Tebboune a relevé l’impératif de réaliser l’unité nationale et de renforcer le front interne, indiquant qu’il soutenait toute initiative dans ce sens, à condition que le dénominateur commun soit « l’unité nationale et la Déclaration du 1er Novembre qui appelle à l’édification d’un Etat démocratique et social ».

Enfin, il a appelé les partis politiques à « en finir avec les vieilles méthodes » dans l’activité partisane pour se focaliser sur l’action efficace reposant sur la mobilisation des militants au service de la patrie, annonçant la révision prochaine de la loi relative aux partis politiques.