71e anniversaire de la Révolution : Tebboune reçoit les félicitations de plusieurs Chefs d’État

À l’occasion du 71e anniversaire de la Révolution du 1ᵉʳ Novembre 1954, plusieurs dirigeants arabes, africains et européens, ainsi que diverses représentations diplomatiques, ont adressé leurs félicitations à l’Algérie, saluant une date fondatrice de son histoire nationale et un symbole majeur de la lutte anticoloniale.

Depuis Le Caire, le président du Parlement arabe, Mohamed Ben Ahmed Al Yamahi, a félicité, ce samedi, « l’Algérie, sa direction, son gouvernement, son parlement et son peuple » à l’occasion de cette commémoration nationale. Il a souligné que cette date « restera une mémoire éternelle dans la conscience de la nation arabe et incarne les plus hautes significations de la lutte pour la liberté, l’indépendance et l’édification des patries ».

Le responsable arabe a également exprimé ses vœux de « progrès, sécurité, développement et prospérité » pour l’Algérie, sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

De son côté, le président de la République islamique d’Iran, Massoud Pezeshkian, a adressé un message de félicitations au président Tebboune et au peuple algérien. Il a affirmé que « l’esprit anticolonial et le courage du peuple algérien et de ses dirigeants durant des décennies de lutte libératrice ont toujours été une source d’inspiration pour les nations éprises de liberté et pour les dirigeants du monde ».

Il a également exprimé son souhait de voir les relations bilatérales atteindre « un niveau supérieur, conforme aux intérêts des deux peuples et à leurs liens historiques », formulant enfin des vœux de « santé au président Tebboune, ainsi que de progrès et de prospérité pour l’Algérie, gouvernement et peuple amis ».

Belgique et Autriche : messages au président algérien

Le Roi des Belges, Louis-Philippe Léopold Marie, a lui aussi transmis ses félicitations au président Tebboune à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution algérienne. Selon un communiqué de la Présidence de la République, le souverain belge a souhaité « santé et bonheur » au chef de l’État, tout en exprimant son estime pour « l’importance des relations entre l’Algérie et la Belgique, marquées par l’amitié et la coopération mutuelle ».

À Vienne, le président autrichien Alexander Van der Bellen a adressé un message soulignant que les « excellentes relations entre les deux pays constituent un facteur supplémentaire pour renforcer la coopération économique, notamment dans le domaine des énergies renouvelables », citant en particulier le « projet commun dans le secteur de l’hydrogène ».

Le président autrichien a également salué « les mêmes engagements pour l’État de droit » partagés avec l’Algérie, rappelant son « rôle actif et remarquable au Conseil de sécurité », et valorisant « la poursuite de la coordination en vue de soutenir la candidature de l’Autriche pour la période 2027-2028 ». Il a enfin souhaité au président Tebboune « plein succès » et au peuple algérien « bien-être et progrès ».

Le chef d’État égyptien a exprimé sa volonté de « poursuivre la dynamique positive des relations bilatérales et de les développer dans de nombreux domaines grâce à une coordination et une concertation continues ».

Il a conclu en souhaitant au président Tebboune « santé et réussite » et au peuple algérien « progrès et prospérité ».

Les représentations diplomatiques américaines et européennes saluent l’héritage du 1ᵉʳ Novembre

L’Ambassade des États-Unis en Algérie a rendu hommage au « parcours historique de l’Algérie vers l’indépendance », à l’occasion de la célébration du 71ᵉ anniversaire du 1ᵉʳ Novembre 1954. Dans un message publié sur sa page Facebook, elle a déclaré :

« En ce premier novembre, nous honorons le parcours historique de l’Algérie vers l’indépendance, et reconnaissons l’héritage et l’importance profonde de cette fête nationale. »

L’Ambassade de Suède en Algérie a, elle aussi, adressé ses félicitations au peuple algérien dans un message publié ce samedi. Dans une note brève, elle a affirmé :