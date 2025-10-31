71e anniversaire de la Révolution : quel météo prévoir en Algérie ce samedi 1ᵉʳ novembre ?

Ce samedi 1ᵉʳ novembre, l’Algérie s’apprête à célébrer le 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale, une date symbolique qui réunit chaque année les Algériens autour de la mémoire et de la fierté. À l’occasion de cette journée historique, de nombreuses festivités et cérémonies commémoratives sont au programme à travers le pays. Et pour en profiter pleinement, un petit coup d’œil sur la météo s’impose.

Les services de météorologie annoncent une journée globalement ensoleillée sur la majorité des wilayas du territoire national. Les conditions s’annoncent donc idéales pour les défilés et les activités prévues en plein air.

Dans le Nord du pays, le soleil dominera largement le ciel. Les prévisions indiquent des températures agréables, comprises entre 26 et 28 °C sur les régions côtières, tandis que les régions intérieures afficheront des valeurs légèrement plus contrastées, oscillant entre 22 et 31 °C. Le vent soufflera modérément, atteignant par endroits 30 km/h, sans gêner les conditions météorologiques générales.

Plus au Sud, la journée se déroulera également sous un ciel clair et lumineux. Les températures grimperont davantage, variant entre 28 et 39 °C, notamment dans les régions les plus désertiques, où la chaleur restera présente, mais supportable. Les vents y souffleront à environ 25 km/h, apportant une légère sensation de fraîcheur.

En somme, la météo s’annonce clémente et radieuse sur l’ensemble du territoire algérien, offrant un cadre idéal pour rendre hommage aux héros de Novembre et participer aux festivités du 71e anniversaire de la Révolution. Un week-end ensoleillé en perspective, placé sous le signe de la mémoire, de la fierté et du beau temps.

Festivités du 1ᵉʳ Novembre : Setram prolonge exceptionnellement ses horaires !

À l’occasion de la célébration du 71ᵉ anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1ᵉʳ Novembre 1954, la Société d’exploitation des tramways (Setram) a annoncé une extension exceptionnelle des horaires de circulation du tramway d’Alger.

Dans un communiqué publié ce vendredi, Setram a indiqué que les rames circuleront jusqu’à 2 h du matin, afin de permettre aux citoyens de profiter pleinement des festivités prévues dans la capitale. Cette mesure vise à faciliter les déplacements des usagers qui assisteront aux différentes manifestations organisées pour commémorer cet événement historique.

Selon le même communiqué, le dernier départ depuis la station Les Anassers est programmé à 2 h du matin, tandis que le dernier tramway au départ de Dergana quittera la station à 00 h 30. Ce dispositif exceptionnel a pour objectif d’assurer le retour des participants après les célébrations, dans les meilleures conditions de sécurité et de confort.