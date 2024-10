70e anniversaire de la Révolution : un plan de transport gratuit pour participer aux festivités

À l’occasion du 70e anniversaire de la glorieuse Révolution du 1er novembre, la wilaya d’Alger a annoncé un plan de transport gratuit pour permettre aux citoyens d’assister au grand défilé militaire.

Cet événement se déroulera sous la supervision de Abdelmadjid Tebboune, Président de la République. Tous les Algériens sont donc invités à célébrer cet événement marquant de l’histoire nationale, et la wilaya facilite l’accès à cet hommage.

La wilaya d’Alger précise en outre, que le dispositif qu’elle a mis en place, offre un transport aller-retour depuis les 57 communes de la capitale. Le départ des bus est de ce fait, prévu entre 6h30 et 8h00 du matin. Ce programme assure ainsi une arrivée en temps voulu pour le début des festivités. Pour mieux organiser le flux de citoyens, des emplacements spécifiques ont été définis pour chaque commune.

Des points de départs stratégiques

Parmi les points de départ, le communiqué de la wilaya cite :

El Harrach : devant le siège de l’APC

Bir Mourad Raïs : devant l’entrée du jardin de la concorde

Hydra : depuis la place de El qods

Bab El Oued : devant le stade Farhani

Sidi M’Hamed : depuis la rue Aissat Idir

Birkhadem : devant le siège de l’APC

Gué de Constantine : à Ain Malha et le quartier 2248 logements.

El Achour : devant le bureau de poste de Oued Romane

Par ailleurs, des emplacements supplémentaires de transport s’établiront devant divers parkings afin de répondre à la forte demande. Chaque commune est bien desservie. Cela permettra à tous les citoyens intéressés de profiter de cette célébration.

Le défilé militaire promet d’être un événement spectaculaire qui mettra en lumière l’héritage historique de l’Algérie. Par conséquent, les habitants de la capitale, ainsi que les familles, auront la possibilité d’assister à des performances militaires et aux diverses activités prévues. C’est une occasion unique de célébrer l’unité nationale et de rendre hommage aux sacrifices consentis par les héros de la Révolution.

La wilaya d’Alger convie les citoyens à assister à la célébration

La wilaya d’Alger encourage tous les citoyens, jeunes et moins jeunes, à participer à cet événement. Ce transport gratuit constitue en effet, une « opportunité » d’assister à un moment fort de la célébration nationale.

Avec un dispositif de transport accessible et organisé, nous invitons tous à faire honneur aux luttes passées et à participer aux festivités.

Pour rappel, la wilaya d’Alger avait annoncé la fermeture de plusieurs axes routiers dans la capitale. Une mesure qui vise à préparer la parade militaire qui se déroulera le 1er novembre, soit vendredi prochain.

