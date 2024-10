70e anniversaire de la Révolution : Abdelmadjid Tebboune accueille trois chefs d’Etats africains

Le président Abdelmadjid Tebboune a accueilli ce jeudi, trois chefs d’États africains à Alger pour assister aux festivités du 1er novembre.

Le premier à se poser sur le sol algérien est Ibrahim Ghali, président de la République sahraouie. À son arrivée à l’aéroport international Houari Boumediene, il a été chaleureusement accueilli par le président Tebboune. Cette visite marque une collaboration fraternelle entre l’Algérie et la République sahraouie.

Peu après, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le président mauritanien, a atterri, recevant également un accueil chaleureux de la part du président algérien. Cette ambiance de solidarité souligne les liens étroits entre les nations nord-africaines.

Le président tunisien, Kais Saïed, a complété la liste des dignitaires présents. À son arrivée à l’aéroport, il a été accueilli avec autant d’enthousiasme. Ces visites illustrent l’unité des pays voisins en cette occasion spéciale. Les présidents présents à Alger témoignent de l’importance de cet anniversaire, à la fois sur le plan régional et historique.

Une parade militaire au programme

Le point culminant des célébrations sera un défilé militaire organisé par l’Armée nationale populaire. Celui-ci est prévu pour ce vendredi 1er novembre 2024. Ce défilé, qui se déroulera sous la supervision directe du président Tebboune, mettra en avant la puissance et la discipline des forces armées algériennes.

Le ministère de la Défense nationale a confirmé que cet événement aura lieu sur la route nationale numéro 11, à proximité de la grande mosquée d’Alger. Les Algériens auront l’opportunité de suivre ce moment historique en direct via toutes les chaînes nationales, qu’elles soient publiques ou privées.

Le défilé s’annonce spectaculaire, avec la participation de diverses unités militaires. Une façon d’illustrer l’engagement de l’Algérie en matière de défense et de souveraineté.

Plusieurs activités commémoratives organisées

Par ailleurs, les festivités ne se limiteront pas seulement au défilé. Elles comprendront aussi d’autres activités culturelles et commémoratives, renforçant par conséquent, la fierté nationale et l’héritage révolutionnaire. Le 70e anniversaire de la révolution est une occasion de célébrer la liberté, la résistance et l’indépendance du peuple algérien.

Pour rappel, plusieurs axes routiers de la capitale resteront fermés jusqu’à samedi prochain. Une mesure prise dans le cadre de la célébration de l’anniversaire du déclenchement de la Révolution. En outre, la wilaya d’Alger a mis en place un plan de transport gratuit au profit des citoyens désireux de prendre part à la célébration.