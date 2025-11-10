+7000 % en 2025 : le bond spectaculaire de l’énergie solaire en Algérie

L’Algérie a enregistré un bond sans précédent dans ses importations de panneaux solaires chinois, atteignant 1,4 gigawatt (GW) au cours des neuf premiers mois de 2025, contre seulement environ 20 mégawatts (MW) durant la même période en 2024. Cela représente une multiplication par 70, un signal fort pour l’accélération des projets d’énergies renouvelables dans le pays.

Selon un rapport de l’Unité de Recherche sur l’Énergie, Attaqa, les chiffres révèlent que les mois de janvier et septembre sont en tête de liste pour les volumes d’importation. Le total des importations en janvier a atteint 390 MW, le taux le plus élevé jamais enregistré, suivi par septembre avec 240 MW.

Les importations se sont réparties comme suit au cours des autres mois :

Février : 10 MW

Mars : 60 MW

Avril : 160 MW

Mai : 150 MW

Juin : 90 MW

Juillet : 210 MW

Août : 90 MW

Le rapport souligne que les importations algériennes au troisième trimestre de cette année ont grimpé à 540 MW, contre 400 MW au deuxième trimestre. Cependant, le taux du premier trimestre s’est établi à 460 MW, le plus élevé depuis le début de 2025.

Ces chiffres illustrent la dynamique croissante d’importation de panneaux solaires, qui coïncide avec l’exécution de nouveaux projets de centrales électriques à travers le pays.

L’Algérie s’efforce de diversifier son mix de production d’électricité et de réduire sa dépendance au gaz naturel, avec pour objectif de porter sa capacité installée d’énergies renouvelables à plus de 15 GW d’ici 2035.

Énergies renouvelables : Des projets d’envergure en cours

Dans ce contexte, l’année en cours a vu la pose de la première pierre d’une nouvelle centrale solaire d’une capacité de 80 MW, s’inscrivant dans le programme de la société Sonelgaz qui vise l’installation de 3 GW de capacités propres. La première phase de cette centrale devrait être livrée entre décembre 2025 et janvier 2026.

Il est à noter que l’Algérie avait lancé en 2024 un programme ambitieux de construction de 20 centrales solaires, comprenant 15 centrales d’une capacité totale de près de 2 GW, et 5 centrales supplémentaires d’une capacité globale de 1 GW. D’autres projets sont également en cours d’exécution, dont une centrale de 200 MW et trois centrales additionnelles de capacités variant entre 80 et 220 MW.

Ces initiatives devraient entraîner une augmentation significative de la production d’énergie renouvelable en Algérie au cours des prochaines années, la capacité installée d’électricité renouvelable dans le pays n’atteignant que 601 MW fin 2024.

