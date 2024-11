70ᵉ anniversaire de la Révolution : Tebboune donne le coup d’envoi du défilé militaire

Ce vendredi 1ᵉʳ novembre marque un moment historique pour l’Algérie, qui célèbre aujourd’hui le 70ᵉ anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1ᵉʳ novembre 1954. En cette occasion solennelle, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné le coup d’envoi du défilé militaire organisé par l’Armée nationale populaire (ANP) le long de la RN 11, à proximité de Djamaâ El Djazaïr, à Alger.

Dès son arrivée, le président Tebboune, Chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, a écouté l’hymne national avant de prendre la parole pour saluer cette journée mémorable.

Le Chef de l’État a adressé ses félicitations au peuple algérien à l’occasion du 70ᵉ anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution, rendant hommage aux sacrifices consentis par nos valeurs martyrs pour l’indépendance de notre pays et rappelant les valeurs qui ont guidé cette lutte héroïque.

🟢 À LIRE AUSSI :70ᵉ anniversaire de la Révolution : Abdelmadjid Tebboune accueille trois Chefs d’États

Dans son allocution, le président Tebboune a également souhaité la bienvenue aux invités d’honneur, dont des chefs d’État de pays frères et amis, venus partager avec l’Algérie la joie de cette célébration, renforçant ainsi les liens d’amitié et de solidarité avec les nations présentes.

Cette cérémonie incarne un hommage vibrant à l’histoire de l’Algérie et à la mémoire des martyrs de la Révolution, témoignant de la gratitude et de la fierté du peuple algérien pour les générations qui ont forgé l’indépendance.

70ᵉ anniversaire de la Révolution : l’Algérie organise un défilé militaire grandiose !

Le défilé militaire organisé pour célébrer le 70ᵉ anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1ᵉʳ novembre 1954 s’est déroulé ce vendredi matin à Alger.

Supervisé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, cet événement a rassemblé les forces aériennes, terrestres et maritimes de l’Armée nationale populaire (ANP) ainsi que des carrés des écoles de l’ANP et des unités de la Sûreté nationale, de la Protection civile et des Douanes algériennes.

🟢 À LIRE AUSSI : Un feu d’artifice géant sublimera le ciel d’Alger ce vendredi : La Capitale promet un show grandiose

Tout au long de la RN 11, jouxtant la grande mosquée d’Alger, Djamaâ El Djazaïr, les différentes formations militaires ont défilé sur fond de musique militaire, sous les yeux des citoyens et des invités venus, des chefs d’État et des délégations de pays amis, partageant avec l’Algérie la ferveur de cette célébration.

🟢 À LIRE AUSSI : La Capitale commémore en force : Les Algériens répondent présents pour le défilé du 1ᵉʳ novembre

Le Président Tebboune, aux côtés du Chef d’État-Major de l’ANP, le Général d’Armée Saïd Chanegriha, a passé en revue les différentes unités militaires participant au défilé représentant l’ensemble des forces de l’ANP. En cette journée historique, l’Algérie a réaffirmé son engagement envers les valeurs de liberté et de souveraineté incarnées par la Révolution du 1ᵉʳ novembre 1954.

Célébration du 1ᵉʳ novembre : le président Tebboune se recueille au Sanctuaire du Martyr

Plutôt ce vendredi matin, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est recueilli à la mémoire des martyrs de la glorieuse Guerre de libération nationale en se rendant au Sanctuaire du martyr, à Alger, à l’occasion du 70ᵉ anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1ᵉʳ novembre 1954.

Le Chef de l’État a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative avant de réciter la Fatiha du Saint Coran, rendant hommage aux Chouhada qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la dignité de l’Algérie. Ce geste symbolique réaffirme l’attachement du peuple algérien à ses racines historiques et son respect pour les valeurs qui ont façonné la nation.

🟢 À LIRE AUSSI : 70ᵉ anniversaire de la Révolution : un plan de transport gratuit pour participer aux festivités

La cérémonie de recueillement a réuni plusieurs hauts responsables de l’État et des membres du Gouvernement, témoignant de l’importance de cette commémoration pour le pays. Le Président Tebboune a ainsi souligné la continuité de la reconnaissance nationale envers les sacrifices consentis par les martyrs, dont l’héritage guide encore aujourd’hui l’Algérie dans sa quête de paix, de stabilité et de développement.