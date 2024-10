70ᵉ anniversaire de la Révolution : à quelle météo s’attendre en Algérie ce vendredi 1ᵉʳ novembre ?

L’Algérie commémore ce vendredi 1ᵉʳ novembre le 70ᵉ anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération. Cette journée hautement symbolique s’accompagne de festivités qui se dérouleront partout à travers le pays, marquées notamment par une imposante parade militaire et un magnifique feu d’artifice dans la capitale.

Pour profiter pleinement de ces célébrations, la météo joue un rôle essentiel. Les prévisions météorologiques de la journée permettront aux citoyens d’organiser au mieux leur participation à cet événement historique.

Ce vendredi, Météo Algérie prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. Dans l’après-midi, des cellules orageuses isolées devraient se développer sur les régions intérieures, les hauts plateaux du Centre et de l’Est, ainsi que dans les Aurès. Ces orages pourront occasionner des pluies parfois denses, gagnant progressivement les côtes de l’Est en fin de journée.

Dans les régions sahariennes, un ciel clair à partiellement voilé prédominera en général, mais certaines zones connaîtront des passages nuageux. Les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) indiquent un ciel plus couvert dans le Nord Sahara, le Sahara central, les régions des Oasis et le nord du Sahara oriental. Des pluies, parfois accompagnées d’orages, sont également attendues, principalement sur le Sahara central, le Nord Sahara et les Oasis.

Alerte météo en Algérie : pluies et orages attendus dans ces wilayas !

Par ailleurs, Météo Algérie a émis une vigilance jaune pour les risques de pluie et d’orage dans plusieurs wilayas de l’Est. Cette alerte concerne notamment Souk-Ahras, Bordj-Bou-Arreridj, Béjaïa, M’sila, Mila, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi-Ouzou, Batna, Annaba, Sétif, Djelfa, Constantine, Skikda, Jijel et El-Tarf.

Ainsi, la prudence reste de mise, particulièrement pour ceux qui doivent se déplacer. Il est important d’adopter une conduite vigilante sur les routes, où des conditions météo instables peuvent engendrer une visibilité réduite et des chaussées glissantes.

Bulletin météo du vendredi 1ᵉʳ novembre : quelles sont les températures du jour ?

Ce vendredi, le mercure restera stable dans l’ensemble du pays, avec des températures maximales variant entre 22 et 29 °C sur les régions côtières, entre 21 et 27 °C dans les régions intérieures et entre 21 et 36 °C dans les régions sahariennes. Une météo agréable qui s’annonce idéale pour célébrer le 70ᵉ anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération.

Pour permettre aux citoyens de participer aux festivités, la wilaya d’Alger offre un accès gratuit à l’ensemble des moyens de transport public, y compris le tramway, le métro, le train et les bus de l’ETUSA. En plus, les horaires de service seront prolongés jusqu’à 1h du matin, facilitant ainsi les déplacements vers les différents événements commémoratifs, à l’instar du feu d’artifice au niveau de la promenade des Sablettes à 21h.