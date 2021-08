7 pays en réunion à Alger : la crise en Libye à l’ordre du jour

Sept pays du voisinage libyen devront se réunir pendant deux jours à compter de ce lundi 30 août 2021 en Algérie dans l’objectif d’établir une feuille de route pour la tenue des élections en Libye dans les délais prévus.

Les ministres des Affaires étrangères de sept pays, à savoir de la Libye, de la Tunisie, de l’Égypte, du Soudan, du Niger, du Tchad et de la République du Congo, seront donc au rendez-vous ce lundi en Algérie afin d’établir une feuille de route pour la tenue des élections en Libye dans les délais prévus « afin de parvenir à une paix durable ».

Outre les diplomaties des sept pays participants, le SG de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, Bankole Adeoye et l’envoyé spécial du SG de l’ONU pour la Libye, Jan Kubis, prendront également part à cette réunion.

La tenue des élections prévues en décembre à l’ordre du jour

La réunion ministérielle discutera des moyens de surmonter les obstacles à la tenue de ces élections prévues en décembre, en réunissant les conditions générales de la réussite de ce rendez-vous électoral dans un cadre consensuel.

Il convient de rappeler que cette rencontre intervient après celle accueillie par l’Algérie en janvier 2020, à laquelle ont participé sept ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye.

Rappelant également qu’à la veille de la réunion d’aujourd’hui, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, s’est entretenu avec ses deux homologues tunisien et congolais, Othman El-Grandi et Jean Claude Gakosso, à propos de cette même réunion.