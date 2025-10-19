7 millions de m² exportés : l’Afrique, nouveau terrain de conquête pour ce produit algérien

Depuis le début de l’année, l’usine Knauf Algérie, implantée à Benfreha (Oran), a franchi un nouveau cap dans son aventure africaine. Plus de 7 millions de mètres carrés de plaques de plâtre ont été exportés vers dix-sept pays du continent. Une réussite industrielle qui illustre la montée en puissance du « made in Algeria » hors hydrocarbures.

Présente au Salon international BatiWest 2025 à Oran, Knauf Algérie a révélé l’ampleur de ses exportations vers plusieurs destinations africaines, notamment la Libye, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire ou encore la République centrafricaine. Les expéditions s’effectuent via le port d’Arzew, mais aussi par voie terrestre, signe d’une logistique désormais bien huilée.

« Ces performances s’inscrivent dans le cadre du soutien de l’État à l’exportation hors hydrocarbures », a expliqué Nassima Belkheir, responsable de la formation au sein de l’entreprise. Cette dynamique, selon elle, s’accompagne d’une stratégie ambitieuse. Élargir le réseau de distribution du plâtre algérien à de nouveaux marchés africains.

Chaque année, Knauf Algérie sort de ses lignes plus de 38 millions de mètres carrés de plaques de plâtre et 600.000 tonnes de plâtre, sans compter la fabrication de profilés métalliques destinés au bâtiment. Tous ces produits sont conçus localement, par des compétences algériennes, confirmant la maturité technologique et humaine de la filiale.

L’entreprise s’impose ainsi comme un acteur clé du secteur du bâtiment et un modèle d’intégration industrielle. Une partie des produits exposés à BatiWest, auparavant importés, sont désormais fabriqués en Algérie, une évolution qui illustre la volonté du pays de réduire sa dépendance aux importations tout en stimulant l’emploi local.

Miser sur la formation pour consolider l’avenir du secteur : une production 100 % locale portée par le savoir-faire national

Au-delà de la production, Knauf Algérie investit massivement dans la formation des professionnels du bâtiment. Chaque année, plus de 2.500 stagiaires (architectes, artisans ou techniciens) bénéficient de formations en partenariat avec des universités, des centres de formation et des associations.

Ces sessions se déroulent dans les trois centres de formation de l’entreprise, à Oran, Sétif et Alger, ainsi qu’à travers une caravane mobile qui parcourt les 58 wilayas du pays. Objectif, diffuser les techniques de construction innovantes et renforcer les compétences locales dans un secteur en pleine mutation.

Le Salon BatiWest, organisé au Centre des conférences Mohamed Benahmed à Oran, réunit cette année près de 120 exposants nationaux et internationaux. Knauf y présente une gamme complète de systèmes destinés aussi bien aux nouveaux projets qu’aux travaux de rénovation, reflétant la diversité et la modernité de l’offre algérienne dans le domaine de l’habitat.