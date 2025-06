7 membres d’un gang de quartier sévèrement condamné à Alger

Le tribunal de Chéraga a rendu son verdict concernant une affaire de gang de quartier. Plusieurs accusés ont été lourdement condamnés.

Une affaire complexe de criminalité urbaine vient d’être mise au jour par le juge d’instruction du tribunal de Cheraga, suite à de nombreuses plaintes reçues par les services de sécurité d’Ouled Fayet concernant des troubles à l’ordre public.

Au cœur de cette affaire, un certain « K.Z. », chef présumé d’un gang qui terrorisait le quartier. Les investigations ont révélé que le suspect principal était impliqué dans le trafic de substances psychotropes, notamment du « Prégabaline », des agressions avec armes blanches, l’organisation d’une bande criminelle et le blanchiment d’argent.

Lors de la perquisition du domicile des suspects « K.F. » et « K.Z. », les forces de l’ordre ont découvert deux machettes et un couteau dissimulé, des substances psychotropes, 300 millions de centimes en monnaie nationale, 4 000 euros cachés dans le réfrigérateur, 29 millions dissimulés dans une armoire et une machine à compter l’argent.

Les enquêteurs ont recensé pas moins de 118 plaintes déposées par les riverains contre le suspect principal pour diverses agressions. L’une des victimes présentes à l’audience a témoigné avoir perdu l’usage des doigts suite à une agression à l’arme blanche perpétrée par « K.Z. ».

Lors de son interrogatoire, le principal accusé a nié l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, affirmant être un simple consommateur de stupéfiants. Il a également justifié ses revenus par une prétendue activité de vente de pièces détachées et d’installation de conduites de gaz, sans pouvoir fournir de documents justificatifs.

L’affaire est actuellement en cours d’instruction et les suspects encourent de lourdes peines pour l’ensemble des chefs d’accusation.

Des membres d’un gang de quartier lourdement condamnés

Le tribunal de Chéraga a rendu son verdict ce dimanche. En effet, il a prononcé à des peines allant de 5 à 7 ans de prison ferme à l’encontre de sept prévenus, assorties d’amendes comprises entre 500 000 et 1 million de dinars.

Les accusés ont été reconnus coupables de plusieurs chefs d’accusation. Il s’agit de possession d’armes blanches de catégorie 6, détention et trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi que l’appartenance à un gang de quartier.

Par ailleurs, le tribunal a acquitté l’un des prévenus du chef de blanchiment d’argent. Deux autres accusés, en fuite, ont été condamnés à 10 ans de prison ferme et à une amende d’un million de dinars, avec émission d’un mandat d’arrêt pour l’un d’entre eux.

Ces condamnations font suite à plusieurs rixes violentes qui ont semé la terreur parmi les habitants d’Ouled Fayet, dans le cadre des activités d’un gang de quartier impliqué également dans le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.