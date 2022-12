7 lionceaux d’une race rare d’Afrique naissent au parc zoologique

Qui dit par zoologique, dit présence d’animaux de différentes espèces, parfois rares. Un des parcs qui fait succès depuis son ouverture en 2017, le parc zoologique « Mostaland » situé dans la wilaya de Mostaganem. Et cela n’est pas sans raison car ce dernier a accueilli de nouvelles naissances notamment des espèces animales en voie de disparition telles que les cerfs de barbarie, les fennecs, les tigres blancs et bruns du Bengale, les loups dorés arctiques et africains, les lamas, entre autres.

Et c’est dans ce sens, que la Direction de cet établissement de loisirs du parc zoologique « Mostaland » a informé que ce dernier a enregistré dernièrement la naissance de sept lionceaux d’une race rare des lions d’Afrique.

D’après la même source, il s’agit de quatre lionceaux blancs, nés il y a un mois, et de trois autres lionceaux de couleur brune, venus au monde ces deux dernières semaines, indique le directeur de la clinique vétérinaire du parc, Belakhdar Wassini, ajoutant que les jumeaux sont actuellement en bonne santé et une équipe médicale du parc leur assure les soins vétérinaires.

De plus, il a indiqué que la lionne « Juliette », qui a donné naissance aux quadruplés blancs avait auparavant donné naissance à sept petits en une seule portée, révélant aussi que cela est « un cas rare à l’échelle mondiale ».

Il est important d’indiquer que depuis son ouverture en juin 2017, le parc Mostaland a enregistré plusieurs naissances réussies de lionceaux de l’espèce africaine, 15 lionceaux dont six blancs, une race disparue dans le milieu naturel mais encore en vie dans certains parcs du monde, selon le même responsable.