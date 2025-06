7 ans de prison requis contre Mohamed Lamine Belghith

Le parquet près le tribunal de Dar El Beïda a requis une peine de 7 ans de prison ferme et une amende de 700 000 dinars algériens à l’encontre de l’accusé en détention, Mohamed Lamine Belghit.

Le parquet de la République a poursuivi l’accusé pour délit de « propagation de discours de haine » et de « discrimination » via « les technologies de l’infomation et de la communication », ainsi que pour promotion délibérée, par quelque moyen que ce soit, de « fausses informations ou nouvelles susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, et pour atteinte à l’intégrité et à l’unité nationale ».

Ces poursuites pénales contre Mohamed Lamine Belghit font suite à ses déclarations controversées lors d’une interview télévisée diffusée en mai dernier sur Sky News Arabia, qui contenait une offense directe à l’identité nationale et une mise en doute des constantes de la nation algérienne.

🟢 À LIRE AUSSI : Suite à la plainte d’une actrice algérienne célèbre : le créateur d’une page Instagram condamné

Ces déclarations ont rapidement secoué les réseaux sociaux, la vidéo ayant été largement partagée, plaçant ainsi Mohamed Lamine Belghit en position d’accusé. L’agent judiciaire du Trésor public a annoncé sa constitution en partie civile dans l’affaire, avec réserve de ses droits.

Affaire Belghit : Rappel des faits

Arrêté le 3 mai, Mohamed Lamine Belghit a été placé sous mandat de dépôt par un juge d’instruction du tribunal de Dar El Beïda. Sa demande de remise en liberté provisoire, introduite par ses avocats, a été rejetée par la Cour d’appel d’Alger le 21 mai dernier. Il reste donc incarcéré en attendant l’issue du procès.

Les accusations portées à son encontre sont lourdes : « atteinte aux symboles de la nation et de la République », « atteinte à l’unité nationale », et « diffusion d’un discours haineux via les technologies de communication », selon le communiqué du parquet publié au lendemain de son arrestation.

L’affaire a pris une tournure diplomatique et médiatique tendue. En réaction aux déclarations de Belghit, la Télévision publique algérienne (ENTV) a diffusé un éditorial virulent ciblant les « mini-État artificiel » des Émirats arabes unis, les accusant de soutenir des discours visant à saper la cohésion nationale algérienne.

Mohamed Lamine Belghit a été qualifié à cette occasion de « commerçant d’idéologie dans le marché de l’histoire ».

🟢 À LIRE AUSSI : Demande de libération de Belghit : la Cours d’Alger tranche