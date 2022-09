6e recensement général de la population : les précisions du ministre

Le prochain RHPH aura lieu du 25 septembre au 9 octobre 2022, et les derniers préparatifs ont déjà été examinés. C’est lors d’une réunion gouvernementale présidée ce jeudi 16 Septembre 2022 par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

Lors de cette réunion visant à revoir les derniers détails du 6eme Recensement général de la population et l’habitat (RGPH), c’est le ministre de la Numérisation et des Statistiques qui a fait une présentation abordant le sujet suivant : sur « les derniers préparatifs du 6ème Recensement général de la population et l’habitat qui constitue la seule opération statistique structurante réalisée de manière exhaustive ».

D’après le communiqué diffusé par les services du Premier ministre, cette initiative va permettre à l’Algérie d’obtenir une base de données solide et conséquente. Ces informations sont très importantes et constitueront de réels indicateurs socioéconomiques qui vont donner aux responsables les outils nécessaires à la « prise en charge des besoins croissants de la population ».

De plus, selon la même source cette opération permettra aussi « la réalisation des infrastructures d’appoint nécessaires d’autre part ».

Un appel lancé aux citoyens algériens

M. Aïmene Benabderrahmane a tenu à rappeler lors de cette réunion l’importance d’impliquer les citoyens. Il a donc affirmé que c’était une « nécessité » et que leur adhésion permettra un meilleur déroulement de cette action.

Pour se faire, les responsables ont prévu d’agir et de sensibiliser l’ensemble des citoyens algériens vis-à-vis de cette action. Un plan de communication a donc été élaboré dans cette optique afin de véhiculer le bon message.

Cette opération sera encadrée par 53.000 agents recenseurs et 8.000 superviseurs afin d’assurer un recouvrement optimal car l’importance de celle-ci n’est pas des moindres. Effectivement, selon l’Office national des Statistiques (ONS) qui s’occupera de l’exécution, à l’issue de l’opération les autorités disposeront d’une « source d’information exclusive » de données.

Déroulement du Recensement général de la population et l’habitat

Ce 6e Recensement général de la population et l’habitat (RGPH) sera réalisée du 25 septembre au 9 octobre 2022.

Les superviseurs et les formateurs ainsi que les cadres de l’ONS responsables se regrouperont à Alger du 01 au 5 septembre 2022 pour qu’ils puissent peaufiner le bon déroulement mais aussi exposer les différents supports de formation.

Ensuite, du 08 au 14 septembre 2022, 8000 formateurs aux techniques de collecte seront initiés et formés aux niveaux des wilayas du pays.

Du 18 au 24 septembre, les agents recenseurs ainsi que les contrôleurs aux techniques de remplissage des différents documents seront à leur tour formés dans les différentes communes concernées.

Enfin, la collecte des données sur le terrain se fera du 25 septembre et 19 octobre 2022.