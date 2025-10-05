67 km de monorail, 8 balcons sur la mer… Les instructions de Tebboune pour métamorphoser Alger

La transformation d’Alger suit son cours. Conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, les projets structurants de la capitale connaissent une impulsion décisive.

Ce samedi 4 octobre 2025, une réunion de coordination de haut niveau s’est tenue au siège de la wilaya d’Alger, réunissant le ministre des Travaux Publics, Abdelkader Djellaoui, et le ministre-wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi.

L’objectif était clair, passer en revue les ambitieux Plans Bleu et Jaune, piliers de la vision stratégique pour moderniser la capitale et améliorer le quotidien de ses habitants.

Le Plan Bleu : redonner à Alger sa façade maritime

Au cœur des discussions, le Plan Bleu vise à restaurer le lien historique entre la ville et la Méditerranée. Ce projet d’envergure prévoit une métamorphose complète du littoral algérois. Le programme inclut des travaux de protection côtière et une expansion vers la mer pour gagner des espaces précieux.

Ces nouveaux terrains permettront la création de zones récréatives et de parcs destinés aux familles. L’une des innovations majeures consiste en la création de huit balcons offrant une vue directe sur la mer, redessinant ainsi le paysage urbain et l’expérience des citadins.

Le Plan Jaune : la révolution de la mobilité urbaine

Face aux défis de la circulation, le Plan Jaune présente une réponse ambitieuse pour éradiquer les congestions chroniques. La stratégie repose sur la diversification et l’extension des moyens de transport dirigés. Le projet prévoit :

Le prolongement des réseaux de tramway et de métro.

L’achèvement de la gare centrale et de trois autres stations ferroviaires.

Le lancement de nouveaux projets de téléphérique.

La réalisation de deux lignes de monorail représentant un réseau de 67 kilomètres.

Cette approche globale vise à offrir aux Algérois des alternatives de déplacement efficaces et modernes.

Moderniser Alger : une coordination renforcée pour concrétiser la vision

L’urgence de la mise en œuvre a dominé les échanges. Le ministre-wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a souligné la nécessité d’une coordination étroite entre les services de son département et le ministère des Travaux Publics. Cette synergie est présentée comme la clé pour « matérialiser ces projets » et hisser Alger au rang des grandes capitales mondiales, à la hauteur des attentes de ses résidents et de ses visiteurs.

En écho, le ministre Djellaoui a salué le saut qualitatif que représentera la concrétisation de ces programmes. Il a insisté sur la nécessité d‘une coordination régulière pour lever les derniers obstacles et permettre la réalisation de l’ensemble des projets planifiés.

La réunion de ce samedi confirme la dynamique engagée pour la modernisation d’Alger. La mise en œuvre concertée des Plans Bleu et Jaune, sous l’égide d’une coordination institutionnelle renforcée, marque une étape cruciale. L’objectif partagé par l’ensemble des acteurs reste la transformation de la capitale en un pôle métropolitain moderne, fluidifié et respectueux de son environnement, conformément à la vision présidentielle.