67% des accidents de la route sont causés par des conducteurs novices

Des chiffres qui incitent à la réflexion ont été révélés par les services de la gendarmerie nationale. En Algérie, les nouveaux conducteurs, titulaires de permis probatoires, ou ce qui est communément appelé les permis bleus, seraient responsables de plus de la moitié des accidents de la route dans le pays.

En effet, et selon le journal arabophone Al Chourouk, 67 % des accidents de la route survenus ces dernières années seraient causés par des jeunes âges entre 20 et 39 ans, et qui seraient tous titulaires de permis qui ne datent pas de plus de cinq ans, comme cela a été indiqué dans un communiqué de la gendarmerie nationale.

Des chiffres inquiétants

Toujours selon la même source, les détenteurs de permis probatoires, appelés permis bleus, qui ne sont valables que deux ans après leur délivrance, seraient responsables de plus de la moitié des accidents de la route qui surviennent en Algérie.

Le même communiqué précise que 6 885 conducteurs, dont les permis de conduire ne datent pas de plus de 5 ans, sont responsables de 67.29 % des accidents de la route, soit de 20 accidents par jour, pendant l’année 2020, selon les chiffres dévoilés par la gendarmerie nationale.

3438 conducteurs âgés entre 25 et 34 ans sont responsables de plus de 33 % du total des accidents de la route survenus pendant cette année, indique encore le même rapport. En ce qui concerne les conducteurs âgés de mois de 18 ans, ils ne sont responsables que 167 accidents.

Les auto écoles et les programmes de formation des nouveaux conducteurs sont pointés du doigt dans ce rapport de la gendarmerie nationale. Une profonde inquiétude a été également exprimée quant à l’avenir des transports en commun.