62ᵉ anniversaire de l’Indépendance : plus de 250 000 logements distribués en une journée

Pour marquer le 62ᵉ anniversaire de l’Indépendance, une grande opération de distribution de logements a eu lieu aujourd’hui, mercredi, dans plusieurs wilayas du centre de l’Algérie, apportant joie et satisfaction aux nombreux bénéficiaires.

À Blida, la cérémonie s’est tenue dans la salle des conférences, où 12 907 unités de logement ont été attribuées. La majorité de ces logements, soit 12 813 unités, sont en vente par location sous le programme AADL, répartis entre les communes de Bouarfa, Beni Tamou, Bouinan et Mouzaïa. En complément, 94 logements sont proposés dans le cadre du programme de logement promotionnel aidé.

Dans l’État de Chlef, environ 3 500 logements ont été distribués, incluant 406 logements publics locatifs, 472 logements promotionnels aidés, 518 unités en vente par location AADL, et 2 100 aides rurales, réparties dans diverses communes.

À LIRE AUSSI : Achat de logements AADL 3 : les conditions et les modalités changent

À Tipaza, la distribution a concerné 2 831 unités de logement, comprenant 665 logements publics locatifs, 470 logements promotionnels aidés et 1 500 aides rurales. Le wali de Tipaza, Aboubakr Essadik Bousseta, a souligné que cette cérémonie était la 11ᵉ depuis 2021, marquant un effort continu pour améliorer les conditions de vie des Algériens.

Célébration du 62ᵉ anniversaire de l’Indépendance : distribution exceptionnelle de plus de 250 000 logements

À Aïn Defla, 2 941 logements ont été attribués, avec une répartition incluant 583 logements publics locatifs, 376 logements promotionnels aidés, et 583 unités en vente par location AADL, en plus de 1 000 aides rurales. Alors qu’à Médéa, ce sont 3 801 aides pour le logement rural qui ont été distribuées, accompagnées de 667 logements promotionnels aidés et 912 logements publics locatifs, ainsi que 120 lots sociaux.

À LIRE AUSSI : Certificats d’attribution AADL 2 : L’opération de distribution toujours en cours

La wilaya de Djelfa a également connu une grande journée, avec la distribution de 18 706 unités de logement et des aides rurales. La cérémonie, en présence des autorités civiles et militaires, a permis de présenter l’état du secteur du logement, avec un bilan de plus de 27 300 logements distribués depuis 2021.

Boumerdès n’a pas été en reste, avec environ 5 700 unités de logement distribuées, dont 2 300 en vente par location AADL, 150 logements sociaux, et plus de 400 aides pour le logement rural.

Dans la wilaya de Bouira, 3 000 logements et autant d’aides rurales ont été octroyés lors d’une cérémonie à la Maison de la Culture, tandis qu’à Béjaïa, 7 500 unités de logement ont été distribuées dans plusieurs sites, dont 2 775 en vente par location et en logement promotionnel aidé. Enfin, à Tizi Ouzou, plus de 6 000 logements ont été attribués, incluant 1 854 logements publics locatifs, 2 594 unités en vente par location, et 1 000 aides rurales.