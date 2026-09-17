61 kg de kif traité planqués dans des voitures, 7 trafiquants tombent à Chlef (Vidéos)

Des voitures d’apparence banale, des habitacles aménagés et plus de 61 kilogrammes de résine de cannabis prêts à être écoulés. Les services des Douanes algériennes viennent de boucler quatre interventions distinctes dans la wilaya de Chlef, avec à la clé la saisie de 61 kg et 420 g de kif traité et l’interpellation de sept personnes. Un nouveau coup porté aux circuits de contrebande dans l’ouest du pays.

Les douanes de Chlef mettent la main sur 61 kg de kif traité

Le bilan a été livré par l’administration douanière. Ces interventions se sont déroulées en liaison directe avec des éléments de l’Armée nationale populaire et de la Gendarmerie nationale.

Cette mécanique à trois niveaux n’est pas nouvelle sur le terrain. Elle avait déjà donné des résultats spectaculaires au début du mois de septembre, quand les douaniers de la région avaient intercepté près d’un quintal de kif dissimulé dans les portières de plusieurs véhicules. Huit suspects avaient alors été remis aux magistrats.

La répétition de ces affaires en dit long sur la position géographique de la wilaya. Située sur un couloir routier très fréquenté, elle constitue un passage obligé pour les cargaisons acheminées depuis les frontières occidentales vers les grands centres de consommation.

🟢 À LIRE AUSSI : Ils vendaient un trésor d’une valeur inestimable sur Facebook : la BRI de Mila neutralise le réseau

Des véhicules de tourisme transformés en caches à stupéfiants

Aucune des cargaisons ne voyageait à découvert. Les trafiquants présumés avaient logé la marchandise à l’intérieur de voitures de tourisme, en misant sur des emplacements invisibles lors d’un contrôle rapide. Les fouilles minutieuses menées sur les véhicules ont fait tomber le stratagème.

Ce mode opératoire revient avec insistance dans les dossiers traités par les services de sécurité. Portières évidées, réservoirs modifiés, doubles fonds sous les sièges. Les réseaux investissent dans la préparation mécanique des voitures, parce qu’un seul passage réussi rapporte des sommes considérables.

Les enquêteurs de la région avaient d’ailleurs, quelques jours avant cette série d’opérations, remonté une filière structurée jusqu’à ses animateurs après la saisie de 71 kg de résine de cannabis, avec des ramifications dépassant les frontières nationales.

La coordination sécuritaire s’impose comme la clé face au narcotrafic

À l’issue des quatre interventions, les personnes arrêtées et les quantités confisquées ont été remises aux autorités judiciaires compétentes. La procédure suit désormais son cours, comme le prévoit la législation en matière de trafic de stupéfiants.

Les textes en vigueur distinguent la simple détention du transport organisé en vue de la revente. Les peines s’alourdissent dès lors que l’enquête établit l’existence d’une structure criminelle, avec répartition des rôles entre convoyeurs, logisticiens et revendeurs.

🟢 À LIRE AUSSI : Trafic d’or vers la Turquie : 10 ans de prison ferme pour deux policiers de l’aéroport d’Alger

En somme, l’affaire confirme une tendance de fond. Les brigades douanières travaillent de moins en moins seules. Renseignement partagé, contrôles simultanés et interventions conjointes avec les autres corps constitués permettent de resserrer l’étau sur les axes sensibles.

Enfin, avec cette nouvelle saisie de kif traité à Chlef, l’addition des quantités interceptées dans la wilaya depuis l’été devient considérable.