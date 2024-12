6000T de café vert importé dissimulées au port d’Alger : les spéculateurs devant la justice

Le ministre du Commerce intérieur et du contrôle du marché, Tayeb Zitouni, a annoncé ce mardi la saisie de plus de 6 000 tonnes de café vert importé, dissimulées au port d’Alger. Cette découverte s’inscrit dans un cadre plus large d’opérations menées sur l’ensemble du territoire national, qui ont permis de saisir un total de 23 000 tonnes de café. Une mesure exceptionnelle qui vise à contrer les pratiques de spéculation et de manipulation du marché, responsables de la pénurie de cette denrée essentielle.

Une découverte inquiétante

C’est au port d’Alger, l’un des principaux points d’entrée des marchandises en Algérie, que les autorités ont mis la main sur la première grande quantité de café, stockée illégalement sans être soumise aux procédures de dédouanement. Le ministre a précisé que les propriétaires des cargaisons n’avaient pas effectué les formalités nécessaires pour introduire légalement ces produits sur le marché, dans un objectif clair : créer une pénurie artificielle de café en Algérie. Un phénomène qui alimente la spéculation et provoque une hausse des prix, au détriment du consommateur.

Selon Zitouni, des groupes organisés cherchant à tirer profit de la situation économique du pays en exploitant les besoins fondamentaux des citoyens mènent ces pratiques.

Lutte contre la spéculation

Les autorités algériennes, via cette saisie, montrent leur détermination à mettre fin aux activités de ces réseaux. L’opération de saisie a permis de récupérer l’ensemble des stocks de café illégalement entreposés, et des enquêtes sont en cours pour identifier et sanctionner les responsables de cette spéculation. Le ministre a rappelé que le gouvernement ne tolérerait aucune tentative de manipulation du marché, notamment sur les produits de première nécessité comme le café.

Un approvisionnement régulier du marché

Face à cette situation, Tayeb Zitouni a annoncé que le café saisi serait distribué aux entreprises publiques de manière régulière. L’objectif est d’assurer un approvisionnement constant sur le marché national et de garantir que les prix restent stables, loin des fluctuations induites par les spéculateurs. On utilisera également ces stocks pour éviter toute nouvelle pénurie, particulièrement en cette période de forte demande.

Cette mesure s’inscrit dans une volonté plus large du gouvernement de contrôler les produits stratégiques et d’assurer un équilibre économique face aux défis mondiaux et aux crises locales. La lutte contre la spéculation et la préservation du pouvoir d’achat des citoyens semblent demeurer des priorités pour l’exécutif algérien, qui cherche à renforcer la confiance des consommateurs dans l’approvisionnement en produits de consommation courante.