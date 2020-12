60 milliards de dollars circulent dans le marché noir, selon Agli

Le Président de la Confédération algérienne du patronat citoyen Sami Agli est revenu ce mercredi 30 décembre sur les masses d’argent qui circulent dans le marché noir.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le président de la CAPC a indiqué que la masse de l’argent qui circule dans le marché noir, donc en dehors du circuit bancaire, est estimés à hauteur de 60 milliards de dollars.

Insistant sur la nécessité de récupération et d’intégration de cette masse, Agli prévoit que le marché parallèle sera encore plus important durant l’année prochaine, et ce du fait de la crise que traverse le pays.

Pour lui, l’année 2021 sera l’année des défis qui permettrons d’éviter la contraction de l’économie et d’accélérer l’application du nouveau modèle économique, qui est désormais une nécessité et pas un choix.

Afin de parvenir à faire de 2021 une année de réussite pour l’économie algérienne, loin de la rente, l’intervenant préconise de « prendre des décisions audacieuses et rapides qui traduiront la réalité de l’économie nationale ».

Selon lui, les décision et mesures prises en 2020 ne sont pas suffisantes, « d’autant qu’elles ont accumulé énormément de retards dans l’exécution, pour cause, notamment de la bureaucratie ».

L’invité de la Radio a également souligné que le nouveau modèle économique doit se baser sur la numérisation et de profondes réformes bancaires, mais aussi dans la lutte contre la bureaucratie.

Il préconise également de gagner la confiance des opérateurs économiques afin de les inciter à investir, notamment dans l’agriculture, les services et l’industrie.