6 nouveaux hôpitaux et une maternité à Alger, affirme le wali

Le secteur de la santé dans la wilaya d’Alger sera renforcé grâce à la construction de 6 nouveaux hôpitaux et d’une maternité, a annoncé le wali d’Alger, Abdenour Rabhi. Cette nouvelle a été rapportée par plusieurs médias et a été confirmée par le wali lors d’une visite de travail et d’inspection de certains des projets en cours d’achèvement dans diverses municipalités de la capitale.

Le wali a souligné l’importance de ces projets pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Il a également affirmé que l’hôpital des grands brûlés de Zeralda entrera bientôt en service, tandis que d’autres hôpitaux en cours de construction à Réghaia, Baraki, Ain Benian et Sidi Abdallah seront livrés au cours de l’année à venir. Ce qui permettra de renforcer le système de santé dans les municipalités de la wilaya et d’améliorer l’accès aux soins pour les citoyens.

De plus, le wali a également confirmé la relance d’un projet d’hôpital dans la commune de Baba Hassen, dont les travaux avaient été suspendus. Il a expliqué que le projet sera relancé à travers la conclusion d’un nouveau marché prochainement avec une autre société.

L’importance de ces projets pour la santé des citoyens

La construction de ces nouveaux hôpitaux et d’une maternité est une bonne nouvelle pour la santé des citoyens de la wilaya d’Alger. Ces projets permettront de renforcer le système de santé de la région et d’améliorer les conditions de vie des citoyens. En effet, la santé est un facteur clé du bien-être et de la qualité de vie des individus.

Les hôpitaux modernes qui seront construits dans la wilaya d’Alger répondront aux besoins de la population en matière de santé. Ils seront équipés des dernières technologies et disposeront d’un personnel qualifié pour offrir des soins de qualité aux patients.