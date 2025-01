6 mois d’internet ultrarapide à prix réduit : la nouvelle offre d’Algérie Télécom

Algérie Télécom frappe fort avec une offre exceptionnelle pour ses clients. L’entreprise a récemment annoncé le lancement d’un nouveau forfait Idoom 4G, qui propose une recharge de 1000 Go d’Internet, valable pendant 6 mois, pour seulement 6500 DA.

La société a ainsi déclaré à travers sa page Facebook : « Vous consommez beaucoup d’Internet et cherchez une offre qui couvre tous vos usages sur une longue période ? Le forfait Idoom 4G est fait pour vous ! »

En effet, cette initiative répond au besoin d’accès stable et économique à internet sur le long terme. Une option idéale pour de multiples usages. Notamment, le télétravail, le streaming, les jeux en ligne, les réseaux sociaux, etc.

1 000 Go à 6 500 DA pour 6 mois : pourquoi choisir l’offre Idoom 4G LTE ?

Pour 6500 DA, vous bénéficiez de 1000 Go de data utilisable pendant 6 mois. Garantissant ainsi une connexion 4G LTE fluide et performante, avec la liberté de naviguer sans compter, que ce soit pour le travail, les études ou le divertissement. Mais pourquoi opter pour cette offre ?

Comparée aux recharges classiques, cette proposition se distingue par son rapport volume/durée/prix. Par exemple, avec une recharge classique de 1 000 DA, vous obtenez 40 Go. Avec 6 500 DA, vous multipliez par 25 le volume de data, tout en bénéficiant d’une validité étendue à 6 mois.

🟢 À LIRE AUSSI : Voyage sans visa : une nouvelle destination s’ouvre aux Algériens

Algérie Télécom propose des options supplémentaires

Pour ceux qui préfèrent éviter les engagements, Algérie Télécom propose d’autres formules saisissantes sans engagement.

1 To de data et appels illimités : Algérie Télécom mise sur la flexibilité et la performance

La première, à 10 500 DA, inclut 1 To de data valable 90 jours et des appels illimités vers les fixes et le réseau Idoom 4G VoLTE. La seconde, à 9 500 DA, offre 1 To de data valable 90 jours, idéale pour les utilisateurs qui privilégient le volume internet. Ces offres garantissent une connexion fluide même après épuisement du volume initial, grâce à une vitesse réduite, mais continue.

Sim Only : la solution pour les possesseurs du modem Idoom

Vous avez déjà un modem ? Algérie Telecom pense à vous avec l’offre Sim Only à 200 DA. Ce pack inclut :

Une carte SIM Idoom 4G LTE ;

; 10 Go de data valables 10 jours ;

valables ; Des appels illimités vers les fixes et le réseau Idoom 4G VoLTE ;

Une option idéale pour ceux qui souhaitent simplement réactiver leur équipement sans investir dans un nouveau modem. Elle convient particulièrement à ceux qui ont des besoins ponctuels en data et en appels.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouvelles réformes du secteur éducatif : ce qui change pour les travailleurs (décret 25-54)

En résumé, avec 1 000 Go à 6 500 DA, Algérie Télécom réaffirme son engagement à offrir des solutions adaptées aux besoins de ses clients. Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou un grand consommateur, cette option est conçue pour vous offrir une liberté numérique sans compromis. Alors, cette offre vous tente ?