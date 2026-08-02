7 cadres limogés : Le wali d’Oran donne un grand « coup de balai » dans les services d’hygiène de la wilaya

Face à la détérioration de la salubrité publique, le premier responsable de la wilaya d’Oran, Brahim Ouchane, a tranché dans le vif. Lors d’une réunion de travail consacrée à la situation environnementale, plusieurs cadres et responsables locaux ont été limogés pour manquement à leurs obligations.

Décidé à assainir la situation écologique et à lutter contre le laisser-aller, le wali d’Oran a présidé aujourd’hui une réunion d’évaluation axée sur l’hygiène et la protection de l’environnement.

Face aux constats de défaillance, le chef de l’exécutif a ordonné le limogeage immédiat de plusieurs responsables directement impliqués dans la gestion de la salubrité publique.

Parmi les cadres démis de leurs fonctions figurent le délégué de la délégation communale du Colonel Lotfi (commune d’Oran) et la chargée de sa gestion, le vice-président de l’Assemblée populaire communale (APC) d’Oran chargé de l’hygiène et de l’assainissement, ainsi que le délégué et le chargé de gestion de la délégation communale d’El Yasmine (commune de Bir El Djir).

🟢 A LIRE AUSSI : 1 300 km pour alimenter 4 wilayas : l’Algérie prépare un chantier hydraulique titanesque

Le délégué de la délégation de Haï Es Sabah, relevant de la commune de Sidi Chami, a également été relevé de ses fonctions.

La sanction a aussi frappé la structure opérationnelle de la wilaya : le wali a mis fin aux fonctions du directeur de l’entreprise publique de wilaya « Oran Propreté », désignant dans la foulée Benamara Mohamed pour reprendre les rênes de cette entité stratégique.

Une réunion sous haute tension

Cette vague d’évictions s’est déroulée en présence des principaux acteurs administratifs et techniques de la wilaya, notamment le directeur de l’administration locale , le directeur de la réglementation et des affaires générales, le chef de daïra de Bir El Djir, le secrétaire général de la daïra d’Es-Sénia, ainsi que les présidents des APC d’Oran, Bir El Djir et Sidi Chami.

Les directeurs des entreprises de wilaya chargées de la gestion des centres enfouissement technique (CET) et de « Oran Vert » assistaient également à ce recadrage d’envergure.

Des directives fermes pour un redressement rapide

Profondément insatisfait par le niveau de prestation sur le terrain, le wali a assorti ces sanctions de consignes strictes. Il a exigé un suivi quotidien et rigoureux des programmes de collecte des déchets ménagers, l’éradication immédiate des décharges sauvages et la multiplication des campagnes de nettoyage.

Il a également ordonné l’intensification des patrouilles de balayage et d’entretien des voies publiques, en mobilisant l’ensemble des moyens humains et matériels disponibles, n’excluant pas l’achat ou la location de camions bennes supplémentaires pour résorber le retard accumulé.

🟢 A LIRE AUSSI : Transport en Algérie : les professionnels du secteur lancent un appel urgent à Tebboune

S’adressant directement aux maires, Brahim Ouchane a insisté sur l’urgence d’une prise en charge immédiate des « points noirs » accumulés dans les cités d’habitation et les espaces publics à forte affluence, tout en appelant à une réhabilitation à grande échelle des espaces verts de la métropole.